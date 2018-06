Vinissage 2018 - Mostra mercato del vino a Bassano del Grappa

Vinissage Bassano è un evento organizzato sottoforma di Mostra-Mercato legato al mondo dell'enologia in una location esclusiva a pochi passi dal centro storico di Bassano del Grappa.

Ormai alla sua terza edizione si propone come collegamento tra aziende vitivinicole, pubblico di wine lovers e operatori del settore.

L'evento è strutturato per aumentare la consapevolezza del "buon bere" attraverso la presenza di sommeliers, guide pubblicate nei nostri social e grazie ad eventi che verranno presto resi pubblici.

ORARI

16 GIUGNO

l'evento sarà aperto a tutti dalle 17.00 alle 24.00

osteria aperta dalle 19.00



17 GIUGNO

l'evento sarà aperto a tutti dalle 12.00 alle 23.00

osteria aperta dalle 13.00



18 GIUGNO

ingresso su invito riservato a operatori del settore dalle 10.00 alle 16.00 - chiedete il vostro accesso a info@vinissage.it





Ecco la lista provvisoria delle cantine partecipanti



- Calalta - Mussolente (VI)

- Maso Grener - Lavis (TN)

- Mettosantin - Guia di Valdobbiadene (TV)

- Siro Merotto - Farra di Soligo (TV)

- Bosco Divino - San Giorgio di Perlena (VI)

- Ca' Passion - Cittadella (PD)

- Cantina Bartoloni - Giano Dell'umbria (PG)

- La Pria - Alonte (VI)

- RossoRigoni - Vicenza (VI)

- Natalina Grandi - Gambellara (VI)

- Le Volpere -Farra di Soligo (TV)

- Costalunga - Castegnero (VI)

- AnnaFrancesca - Legnago (VR)

- Cantina Duso - Costabissara (VI)

- Al Contadin - Rovolon (PD)

- Cantina Vintinove - Pradipozzo di Portogruaro (VE)

- Pian Delle Vette - Feltre (BL)





Intrattenimento

-Area bimbi con animazione

-Area pic-nic

-Live DJ Set con White Noise Collective