Vini vulcanici e performance teatrali con “Sotto la Vigna” a Gambellara

Giovedì 9 agosto porte aperte all’azienda agricola Davide Vignato per visita guidata in cantina, degustazione di bollicine e vini fermi e i monologhi in vigna dell’attore Davide Dolores

Un’insolita serata estiva per imparare come nascono i vini vulcanici di Gambellara, assaporarli con golosi prodotti tipici e lasciarsi condurre alla scoperta del legame segreto che unisce gusto ed eros: giovedì 9 agosto farà tappa all’azienda agricola biologica Davide Vignato la rassegna “Sotto la vigna”, che ogni estate propone incontri inconsueti con produttori e viticoltori delle colline venete.

L’appuntamento è per le ore 19.30 in via Capo di Sopra 39 a Gambellara, dove il vignaiolo Davide Vignato condurrà i partecipanti in una visita guidata della sua cantina, raccontando il percorso dalla vigna alla bottiglia che porta alla produzione dei vini vulcanici di Gambellara. Calice alla mano si passerà poi alla degustazione dei vini, che potranno essere abbinati a prodotti tipici della Valle del Chiampo.

Alle ore 21 le vigne di Garganega si trasformeranno in un suggestivo palcoscenico naturale per ospitare un’originale performance dell’attore Davide Dolores. Tra i set siculi di Montalbano e le scene olandesi, l’attore svelerà attraverso letture sfacciate e monologhi irriverenti il profondo legame che unisce gusto ed eros nella sua performance “Saziami! (…ma di baci straziami)”.

Durante tutta la serata si potranno gustare preparazioni gourmet e calici di vino a piacimento. E’ consigliato un abbigliamento comodo per la serata.

I posti per la visita in cantina e lo spettacolo sono limitati.

Per info e prenotazioni: tel. 348.5791277 o hello@tasteadv.it.