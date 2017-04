"Vin e Sopressa": passeggiate con gli asini e pic-nic a Marano Vicentino

In occasione della manifestazione "Pasquetta In Fattoria" per l'inaugurazione del percorso "Agritour dea Molonara" nell'Alto Vicentino, lunedì 17 aprile dalle 10 alle 18 è in programma "Vin e Sopressa" alla Vitivinicola Ruaro (via Trieste 30) e all'Agriturismo La Meridiana di Marano Vicentino (via Cà Bosco 29) con degustazioni, pic-nic, passeggiate ed attività ricreative. Programma: alle 10 colazione con latte, zaletti e succo di mela più laboratorio e degustazione presso Agriturismo La Meridiana; alle 14.30 visita alla vigna e alla cantina Ruaro; alle 15.30 degustazione di vini della cantina "Ruaro"; alle 16.30 incontro con il guardacaccia Giancarlo Ferron. Per tutto il giorno passeggiate con gli asini a cira di "Piume d'Asino". Costo cestini pic-nic: "Merenda" 10 euro; "Double" 11 euro; "Family" 22 euro.

GIANCARLO FERRON: è un guardiacaccia che per anni ha lavorato sulle montagne dell’altopiano di Asiago e attualmente lavora sul Monte Pasubio. Narratore per vocazione, in “Ho visto piangere gli animali” racconta le proprie esperienze come guardiacaccia, in eterna e agguerrita lotta contro i bracconieri, ma narra anche delle meraviglie del bosco, della ricchezza e saggezza della montagna, luogo unico e prediletto per sentirsi in armonia con la natura.

(nella foto in alto il guardiacaccia Giancarlo Ferron)

ELENCO ESCURSIONI

Gallery