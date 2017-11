"Villaggi di Natale Fai da Te" a Torri di Quartesolo

Viridea organizza un incontro creativo dedicato alla realizzazione di un’originale decorazione natalizia: un villaggio in miniatura modellato con il beton e altri materiali.

L'incontro sarà tenuto da Lucia Pasini - blogger di www.bubblesbeforebed.com.

La dimostratrice realizzerà dal vivo un suggestivo villaggio in miniatura, utilizzando un mix di differenti materiali e tecniche creative. Sarà mostrato in particolare l’utilizzo del beton, una sorta di calcestruzzo con una speciale formulazione per l’utilizzo hobbistico: meno polveroso, pronto all’uso e privo di sostanze tossiche.

Grazie agli appositi stampini per beton prenderanno forma casette e alberelli, che verranno assemblati insieme a decorazioni di feltro, pasta modellabile, nastri ed elementi naturali per dare vita ad un insolito addobbo natalizio per la casa.

L'esperta resterà a disposizione, al termine dell’incontro, per rispondere alle curiosità dei presenti e fornire altri suggerimenti o consigli pratici.

