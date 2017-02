Villa Valmarana ai Nani, San Valentino con Tiepolo e gli amori del passato

Una notte incantata, i miti, la storia e bellezza: ecco che festeggiare San Valentino diventa un’occasione unica per ammirare gli affreschi di Giambattista Tiepolo e conoscere i mitici amori che vi sono rappresentati. Le imponenti figure mitiche del passato come Enea e Didone e Angelica e Medoro, accompagneranno gli innamorati in Villa raccontando, tramite l’arte sublime di Giambattista Tiepolo, le loro vicende.

Un calice di prosecco sarà servito in una delle sale della Palazzina per brindare a questa serata speciale

Villa Valmarana ai Nani vi aspetta il 14 febbraio 2017 dalle ore 18 alle 22.

Il costo di 9 euro è comprensivo di ingresso in Palazzina, guida multimediale e calice di prosecco.

Non è necessaria la prenotazione.