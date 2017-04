"Villa Pasini e Villa Vegre con Oratorio di Santa Teresa" ad Arcugnano

Sabato 22 aprile alle 14.15 è in programma l'escursione guidata "Villa Pasini e Villa Vegre con il suo Oratorio" ad Arcugnano per il ciclo di appuntamenti "Sabati in Villa 2017" con ritrovo in viale Roma 4. Guida a cura della Pro Loco di Arcugnano. La visita inizierà da Villa Pasini Canera di Salasco, villa neopalladiana tra le più sontuose dimore signorili del Veneto, costruita nel 1770 per il setaiolo Girolamo Franceschini su progetto dello Scamozzi, per ammirare il giardino e il piano terra. In auto ci si sposterà all’Azienda Vitivinicola Le Vegre, situata in una villa settecentesca attorniata da 27 ettari di collina: si visiteranno la cantina, il vigneto e l’Oratorio di Santa Teresa di Gesù. Al termine degustazione di vini prodotti dall’azienda Le Vegre con formaggi e salumi del territorio.

COSTO: 10 euro (compreso ingressi e degustazioni). Prenotazione obbligatoria per massimo 25 persone.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Consorzio Pro Loco Colli Berici - Basso Vicentino - Piazza Simposio, 3 - Nanto - Aperto dal lunedì al venerdì dalle h. 8:30-13:00 e 15:00-18:30 e il sabato h. 8:30-13:00 - 0444.638188 - 348.3279666 - consorzio@colliberici.it.

