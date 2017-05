Villa Pasini e Oratorio Santa Teresa: le bellezze di Arcugnano

Sabato 6 maggio la Pro Loco Arcugnano organizza l'escursione enogastronomica "Villa Pasini e Villa Vegre" con la visita all'Oratorio di Santa Teresa. Prevista una degustazione di vini, formaggi e salumi a fine passeggiata. Ritrovo alle ore 14.15 in Villa Pasini ad Arcugnano. Spostamenti con mezzi propri verso l'Azienda Agricola Vegre.

ITINERARIO: la visita inizierà da Villa Pasini Canera di Salasco, villa neopalladiana tra le più sontuose dimore signorili del Veneto, costruita nel 1770 per il setaiolo Girolamo Franceschini su progetto dello Scamozzi, per ammirare il giardino e il piano terra. In auto ci si sposterà all’Azienda Vitivinicola Le Vegre, situata in una villa settecentesca attorniata da 27 ettari di collina: si visiteranno la cantina, il vigneto e l’Oratorio di Santa Teresa di Gesù.

COSTO: 10 euro con prenotazione obbligatoria. Posi limitati per massimo 25 persone.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Gianni 338.2165087 - Giulia 333.5481630 - Enrico 348.2926845 - www.prolocoarcugnano.it - manifestazioni@prolocoarcugnano.it.

(nella foto in alto Villa Pasini ad Arcugnano)

