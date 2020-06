Villa Garziere: lounge bar e ristorante in giardino storico

Per tutta l'estate, c'è un lounge bar all'aria aperta, racchiuso tra le mura secolari di Villa Garziere, gioiello del '700, ogni Venerdì, Sabato e Domenica potrete gustare il vostro drink preferito in un luogo unico e con spazi ampi.



- vini, cocktail e birre selezionati

- un giardino da favola, immerso tra piante secolari e fiori profumati

- possibilità di cenare nel ristorante Osteria Moderna, adiacente allo splendido parco di Villa Garziere.

LA VILLA

L’imponente struttura, costruita nella seconda metà del secolo XVIII ad opera della ricca famiglia Thiene, è visibile dalle vie principali che la circondano e comprende lunghe barchesse erette nel 1702 su precedenti strutture rinascimentali. A fianco di queste sorge un’alta torre colombaia del tardo Seicento e una chiesetta intitolata ai Santi Leonardo e Anna, all’interno della quale spiccano le lapidi della nobile famiglia Thiene – Leder e le tele di pregio ad opera di Antonio De Pieri e Antonio Maganza.

Il tutto è circondato e abbellito da un parco secolare che ne completa la tipicità.

La sala principale di 200 mq e una adiacente di 100 mq Osteria Moderna, offre un servizio cucina altamente qualificato.

Giardino e porticato sono indicati nei periodi caldi, mentre le ampie e suggestive sale interne per l’inverno.



INGRESSO GRATUITO, riservato ad un pubblico adulto e selezionato

_________________________



PRENOTAZIONE CONSIGLIATA

chiamando o scrivendo su WhatsApp al:

- 347 654 5359

- 333 419 5777

- 340 722 3783

_________________________



c/o VILLA GARZIERE ( Villa Thiene-Leder)

Via Garziere 56, Santorso(VI)