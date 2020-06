Villa da Schio Castelgomberto - passeggiata nel parco

Domenica 14 giugno 2020: passeggiata libera dalle ore 09:30 alle 19:00.

Passeggiata libera

Dalle ore 09:30 alle 19:00 ingresso al parco e ai giardini senza guida.

La chiusura degli ingressi al parco è prevista alle ore 18:30

Ingressi

intero € 4,00

ridotto € 3,00 *

gratuito per bambini sotto i 6 anni e diversamente abili

* Bambini da 6 a 10 anni e anziani sopra i 70 anni



#ripartiamo in #sicurezza

non serve la prenotazione, ma per evitare assembramenti gli ingressi saranno monitorati

Per gruppi di oltre 8 persone è richiesta la prenotazione inviando una mail a info@villadaschio.com.





L’ampio parco storico si caratterizza da tre grandi viali di tigli e carpini che contribuiscono ad aumentare i giochi prospettici dell’intero complesso.

Alla fine di ogni viale si trovano delle terrazze (belvedere) dalle quali la vista spazia sulla pianeggiante prateria.

Il parco riprende il tradizionale disegno settecentesco, con i viali di piante secolari e ampi spazi verdi, a rendere maggiormente di interesse la passeggiata nel parco di villa da Schio è la presenza di numerose statue a soggetto biblico e mitologico, ben 35 sono opere dell’officina del Marinali.

Dopo aver percorso gli ampi viali si arriva davanti alla facciata esterna della villa dove si incontra il classico giardino all’italiana caratterizzato da siepi di bosso e da alberi di limone; a fianco la “peschiera”, una grande piscina in pietra, alimentata dall’acqua del torrente Poscola.