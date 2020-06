Villa da Schio Castelgomberto: yoga all'aperto e rievocazione storica

4 e 5 luglio 2020 appuntamento in Villa da Schio

Il corpo centrale della villa, presenta la classica struttura delle ville venete

con il cortile interno contornato da un imponente colonnato, le barchesse e la Cappella.

Il complesso fu fatto costruire dalla Famiglia Piovene nella seconda metà del ‘600



Sabato 4 e domenica 5 luglio appuntamento in villa con sessioni di yoga all'aperto per vivere la pace del parco entrando in contatto con la natura e con se stessi.

La domenica sarà animata da un gruppo di rievocatori con Ottocento e dintorni, momenti di svago e abiti d'epoca.

Dalle ore 12:00 sarà possibile accedere al parco per una passeggiata senza guida.



IL PROGRAMMA



Soft Yoga *



sabato 4 luglio dalle ore 15:00 alle 17:00

domenica 5 luglio dalle ore 10:00 alle 12:00

con Roberto insegnante di yoga kundalini

Una sessione di yoga adatto a tutti, immersi nel verde del parco della villa per enfatizzare la meditazione e accrescere la consapevolezza, accompagnati dal suono dei tamburi e delle campane tibetane.



800 e dintorni



dal mattino di domenica 5 luglio nel cortile centrale e poi nel parco e nei giardini, un gruppo di rievocatori sarà presente per rivivere momenti di svago dell’epoca.



Passeggiata La domenica nel parco



Dalle ore 12:00 alle 19:00 ingresso al parco e ai giardini senza guida.

La chiusura degli ingressi al parco è prevista alle ore 18:30



Ingressi



intero € 4,00

ridotto € 3,00 *

gratuito per bambini sotto i 6 anni e diversamente abili



* Bambini da 6 a 10 anni e anziani sopra i 70 anni

* INFO



Insegnante di yoga kundalini Roberto Fongaro

Quota di partecipazione € 20,00

Per iscrizioni scrivi a eventi@villadaschio.eu oppure invia un messaggio al numero 3457201387



Note per i partecipanti:



è richiesto abbigliamento idoneo all’attività e proprio tappetino

si prega di arrivare con almeno 10 minuti di anticipo

in caso di pioggia si svolgerà nel porticato del cortile centrale

l’accesso alla struttura è consentito indossando mascherina e rispettando le distanze consigliate



Brevi info



Dapprima la costruzione iniziò lungo l’attuale strada statale, ma a causa di una piena del torrente Agno che scorre a poca distanza, si decise di edificare nella posizione dove oggi si trova la villa.

Studi recenti hanno mostrato che dapprima vi erano due distinti corpi di fabbrica, l’uno adiacente all’attuale cappella, e l’altro nella zona retrostante le barchesse. Il progetto della villa è attribuito all’Architetto Antonio Pizzocaro che seguì le orme palladiane.

Per poter disporre del parco, i Piovene fecero deviare il torrente Poscola che altrimenti sarebbe

passato attraverso il parco stesso, deturpandone l’armonia.

Dalla famiglia Piovene, la villa passò per eredità alla famiglia da Porto e successivamente alla famiglia da Schio attuale proprietaria.

Dimore Amiche del Veneto



