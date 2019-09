Picnic in costume dedicato al tema della caccia! Villa da Schio - Castelgomberto

Domenica 22 settembre 2019 passeggiata nel Parco di Villa da Schio a Castelgomberto in provincia di Vicenza.

Evento straordinario della giornata: un picnic in costume dedicato al tema della caccia!



La giornata sarà animata da un evento speciale organizzato da Antico Atelier



Il picnic in costume: Repas au retour de la chasse

La caccia nel 700 era un evento sociale più che una necessita per l’aristocrazia, quindi un momento di condivisione di chiacchiere e cibarie.

Gli interessati possono seguire l’evento di Antico Atelier in Facebook >>>



Ingresso partecipanti al picnic in costume: € 5,00 a persona.

Aperture straordinarie

Cappella di Santa Maria Maddalena

Antica Cucina

Accesso riservato alle visite con guida.



Passeggiata libera

Dalle ore 09:30 alle 12:00 ingresso al parco e ai giardini senza guida.

Contributo di € 3,00 a persona

La chiusura del parco è prevista alle ore 12:30

Visite guidate

Si visitano gli esterni del complesso, l’Antica Cucina e la Cappella di Santa Maria Maddalena



Orario visite guidate:



ore 14:30 – 16:00 – 17:30

Durata indicativa della visita: 60 minuti

Info visite guidate

Singolo adulti € 8,00

Bambini da 6 a 10 anni e anziani sopra i 70 anni € 6,00

Gratuito per bambini sotto i 6 anni e diversamente abili

Gruppo di famiglia di 4 persone € 20,00

Per gruppi di oltre 15 persone: € 6,00 a persona è richiesta la prenotazione inviando una mail a info@villadaschio.com.

CORTILE CENTRALE

Il cortile quadrangolare vede al centro la fontana collocata nell’ampia aiuola circolare contornata da siepi, l’imponente porticato occupa tre lati e il quarto è dato dalla facciata interna della villa.



IL PARCO E I GIARDINI

Villa da Schio vanta ampi spazi verdi esterni caratterizzati da viali alberati, dalla peschiera e dalla presenza di 35 statue dell’officina del Marinali a soggetto biblico e mitologico.



L’ANTICA CUCINA

Il grande camino domina l’ambiente e il tutto testimonia il fattivo lavoro che veniva svolto al suo interno.



LA CAPPELLA

La cappella di Santa Maria Maddalena risale al 1296 e fu fatta erigere da Bellancio da Castelgomberto, frate dei Cavalieri Gaudenti, dietro licenza del parroco Zonta.