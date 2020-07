Villa da Porto Slaviero: drink e musica in giardino

Nel centro di Torri Di Quartesolo c’è Villa Da Porto Slaviero, solenne, placida, immersa nel verde, sembra voglia ricordare al passante tempi e modi di vita diversi dagli attuali. Venerdì e domenica sono in programma delle serate con vini, cocktail e musica da gustare in giardino.

COS’È APERIVILLA?

Aperivilla è un concept di evento studiato per ridare sorrisi dopo un periodo di quarantena. Una location magica ed elegante accoglierà gruppi musicali, Dj e associazioni del territorio che si esibiranno in una cornice di 500 anni di età in stile palladiano.

Vini e cocktail

Un giardino ed un parco spettacolari, immersi tra piante secolari e fiori profumati

LIVE BAND

DJ SET

Venerdì 10 e Domenica 12 Luglio dalle ore 18.00 alle ore 24.00

INGRESSO GRATUITO



Villa Da Porto Slaviero

Torri di Quartesolo - Via Roma, 97 - Vicenza

Evento patrocinato dal Comune di Torri di Quartesolo