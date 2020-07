Le calde notti d'estate a Villa Bonin: gli appuntamenti del week end

Gli appuntamenti di questo fine settimana a Villa Bonin. Cena, e poi via alle danze, con la musica che ha fatto la storia della discoteca Victory. E poi la musica latina più caliente. Sabato il global pop e le show girl, i dj e l'energia del ballo, perchè la notte per ballare d'estate è lunga.

L'idea giusta è arrivare a Villa Bonin Club & Restaurant già all'ora dell'aperitivo, visto che cibo e drink sono da sempre tra i punti di forza di questo spazio. La cena inizia dalle 21 con l’aperitivo servito al tavolo e sfiziosi finger food da gustare nel verde dei giardini del locale. Poi si sceglie tra menù ristorante e menù pizzeria. Nel prezzo del menù ristorante è compreso l'ingresso in discoteca, l'aperitivo di benvenuto. Al tavolo verrà servito l'antipasto, il secondo piatto, il dessert, acqua, vini (una bottiglia di vino ogni quattro persone) selezionati e caffè (A scelta l'aggiunta del primo, con un sovrapprezzo di € 5). Potrai scegliere tra pizza, piatti di pesce o di carne, hamburger gourmet oppure la novità di questa stagione: grigliata mista di carne "made in Villa".

Venerdì 10 la festa a Villa Bonin Club & Restaurant è Victory 2000. Ogni notte vissuta lascia un segno nel cuore e per ogni notte epica c'è un luogo che la ricorda… Tra i club da ricordare c'è e ci sarà sempre Victory. La notte si elettrizza con i ritmi vibranti e i suoni unici con i dj che hanno fatto la storia del Victory. La festa inizia con un dinner show tutto da vivere, a cura di Gianluca Indovino. Alla console poi si alternano Andrea Bozzi e Matteo Favaretto, gli autori della colonna sonora che non ha mai deluso e mai lo farà. Guest Voice è invece Thorn. E che succede la stessa sera nel fresco giardino El Cielo? Prende vita Que Pasa, la nuova alternativa della notte a Vicenza, per l’evento Latino Americano più caliente. Una notte perfetta per godersi il fresco della notte muovendosi a tempo. Orari, dettagli e prezzi negli eventi Facebook qui sopra.

Sabato 11 luglio 2020 a Villa Bonin Club & Restaurant è la volta del ritorno di Besame, un party che mette in scena show coinvolgenti e un sound global pop tutto da ballare. E' un party perfetto per scatenarsi fino all'alba: reggaeton, electro latino, house e hit del momento: partecipare ad un party Besame senza lasciarsi coinvolgere dal ritmo è semplicemente impossibile.

Oltre alla musica, uno dei punti di forza di Besame è senza dubbio lo show, visto che i ballerini e le ballerine sul palco danno sempre energia e regalano emozioni. In console per il party dell'11 luglio a Villa Bonin Club & Restaurant Double Dj e Andrea Bozzi, alla voce Aryfashion e Ares Favati. Special partner della serata Radio Wow!

E che succede la stessa sera, l'11 luglio, a Villa Bonin Club & Restaurant nello spazio El Cielo? Va in scena Pazzeska, l'evento a tema italiano rivelazione dell'ultimo anno. La musica è un mash up continuo della musica che tutti abbiamo nel cuore. E' il party perfetto per assaporare e attendere l’alba ballando sotto le stelle. Si balla già dalle 22, con Vittorio Mazzon, Marco Bozzi e Riccardo Zuliani al mixer, mentre alla voce c'è Iron Voice.



In caso di pioggia le serate si svolgeranno regolarmente.

Villa Bonin Club & Restaurant da vent'anni è un punto di riferimento in tutto il Nord Italia per chi ha voglia di divertirsi, cenare e ballare. Aperta da gennaio a dicembre, è un grande spazio pieno del meglio che la tecnologia al servizio dello spettacolo può offrire: maxi schermi, luci e impianto audio creano emozione, grazie al talento di top dj come Bob Sinclar, Nervo, Gigi D'Agostino, Gabry Ponte (...) e a party scatenati come Besame, format nato qui e oggi costantemente in tour in tutta Italia. Ma Villa Bonin non è solo questo. Come dice il nome stesso del locale, è anche un edificio ricco di storia, che ospita la barchessa di una grande villa palladiana. Qui ogni serata che inizia presto, da un aperitivo a cinque stelle che diventa una cena servita all'altezza delle aspettative dei più esigenti.



