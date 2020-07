Villa Bonin questo week end: la musica del Boom, latina e freak

Gli appuntamenti del fine settimana a Villa Bonin di Vicenza.

24/7 Boom Remember Ri-Party @ Villa Bonin Club & Restaurant + Que Pasa Festival Latin

I suoni, le persone e i dj che hanno fatto la storia del Boom tornano per una notte imperdibile, quella di venerdì 24 luglio a Villa Bonin Club & Restaurant. L'evento è Boom Remember Ri-Party. Dalla cena fino alle prime luci dell'alba, come allora, musica, dj e divertimento per un evento pieno di emozioni. Tra gli artisti in console, Marco Ossanna (VDJ), Roberto Visonà, Roberto Stoppa, Andrea Bozzi, Matteo Favaretto, Dario G., Marco Cappello, Miky B., Moira Dj. Una festa così va vissuta fin dall'ora dell'aperitivo, scegliendo tra le tante diverse opzioni che Villa Bonin Club & Restaurant propone per la cena. E che succede ad El Cielo? Come ogni venerdì in questo giardino all'aperto va in scena Que Pasa, Festival Latino che riempie di ritmi e colori tutti da vivere l'inizio del weekend.

25/7 Freak! Back in Villa @ Villa Bonin Club & Restaurant

Sabato 25 a Villa Bonin prende vita uno degli appuntamenti più folli dell'estate 2020. E' Freak!, un party pensato per chi non ha paura di mostrare un pizzico di (sanissima!) pazzia. Perché quando tramonta il sole, nel weekend, ballare dà energia anche per tutta quanta la settimana successiva. Lo slogan della festa, in fondo, dice più o meno tutto: “Be crazy, be freak!”. La musica di questo appuntamento mescola tutto ciò che mette il sorriso (dalla disco agli anni 90 passando per mille altre sonorità) ed è perfetta per una notte spensierata. Gadget e divertimento scatenati garantiti, per tutti. Sul palco, tra gli altri, Jody (dj) e Manuel Corradi (voice). Chi vuol scatenarsi già dall'ora dell'aperitivo nell'evento Facebook qui sopra tutte le diverse proposte di Villa Bonin Club & Restaurant. Partner della serata è Radio Wow. #trashnostop #funnypeoplegotofreak

Cena spettacolo e party già dalle 21 @ Villa Bonin Club & Restaurant

L'idea giusta è arrivare a Villa Bonin Club & Restaurant già all'ora dell'aperitivo, visto che un mix perfetto di divertimento, cibo e drink è da sempre ciò che caratterizza questo spazio. Quella di Villa Bonin Club & Restaurant non è una semplice cena: è un dinner show pieno di performance, aristi, musica. Sono momenti perfetti per festeggiare compleanni, addii nubilato e serate spensierate con le amiche e gli amici. Si parte dalle 21 con l’aperitivo servito al tavolo e sfiziosi finger food da gustare nel verde dei giardini del locale. Poi si sceglie tra menù ristorante e menù pizzeria. A chi sceglie il menù ristorante viene servito l'antipasto, il secondo piatto, il dessert, acqua, vini (una bottiglia di vino ogni quattro persone) selezionati e caffè. A scelta l'aggiunta del primo, con un sovrapprezzo di € 5. In serata si sceglie se degustare piatti di pesce o di carne, gli hamburger gourmet oppure assaporare la novità di questa stagione: la grigliata mista di carne "made in Villa". Anche per chi sceglie il menù pizzeria sono compresi l'ingresso in discoteca e l'aperitivo di benvenuto. Al tavolo, pizza a vostra scelta, birra o bibita e caffè. Al posto della pizza a scelta una tra le nostre deliziose insalatone oppure gli hamburger gourmet. Dalle ore 22.30 è poi possibile l’ingresso dopo cena in discoteca.

In caso di pioggia le serate si svolgeranno regolarmente

VILLA BONIN Club & Restaurant

Via Del Commercio, 49 | Uscita VI Ovest - 36100 Vicenza

+39 393 0123 393

Villa Bonin Club & Restaurant da vent'anni è un punto di riferimento in tutto il Nord Italia per chi ha voglia di divertirsi, cenare e ballare. Aperta da gennaio a dicembre, è un grande spazio pieno del meglio che la tecnologia al servizio dello spettacolo può offrire: maxi schermi, luci e impianto audio creano emozione, grazie al talento di top dj come Bob Sinclar, Nervo, Gigi D'Agostino, Gabry Ponte (...) e a party scatenati come Besame, format nato qui e oggi costantemente in tour in tutta Italia. Ma Villa Bonin non è solo questo. Come dice il nome stesso del locale, è anche un edificio ricco di storia, che ospita la barchessa di una grande villa palladiana. Qui ogni serata che inizia presto, da un aperitivo a cinque stelle che diventa una cena servita all'altezza delle aspettative dei più esigenti.

=== INFO & NORME DI COMPORTAMENTO ===

- Negli spazi all’aperto, la mascherina non è obbligatoria quando è possibile mantenere il distanziamento sociale di 1 metro.

- In ogni situazione in cui il distanziamento non è possibile, è obbligatorio indossare la mascherina.