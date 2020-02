Villa Bonin: ingresso gratuito donne e Andrea Damante dj

A Villa Bonin club & restaurant la festa degli innamorati dura un giorno in più. Sabato 15 febbraio 2020, infatti, le ragazze d'ogni età entrano gratis entro le ore 00.30, se si registrano su www.villabonin.it. E non è l'unico regalo. In console infatti arriva uno special guest d'eccezione: Andrea Damante, dj e personaggio ormai celeberrimo. Nato a Gela il 9/3/1990, è cresciuto a Verona, Damante vive da solo dall'età di 19 anni, si definisce pignolo, preciso e testardo e tende a voler avere sempre tutto sotto controllo. Non è più solo un personaggio mediatico. Oggi infatti fa ballare i migliori locali d'Italia. Con oltre 2 milioni di follower su Instagram, i suoi dischi vengono pubblicati da label di riferimento come l'americana Ultra.

In Second Room a Villa Bonin club & restaurant c'è il ritmo scatenato di Enamorè. La cena inizia alle ore 21, con l'aperitivo firmato Martini, in cui spiccano eccellenti finger food. Poi, si può scegliere tra piatti di terra o di mare, pizze, insalatone, hamburger gourmet . Ingresso in disco dalle 22.30. Omaggio donna entro le 00:30 per chi si registra su villabonin.it.

COS'E' VILLA BONIN

Villa Bonin Club & Restaurant da vent'anni è un punto di riferimento in tutto il Nord Italia per chi ha voglia di divertirsi, cenare e ballare. Aperta da gennaio a dicembre, è un grande spazio pieno del meglio che la tecnologia al servizio dello spettacolo può offrire: maxi schermi, luci e impianto audio creano emozione, grazie al talento di top dj come Bob Sinclar, Nervo, Gigi D'Agostino, Gabry Ponte (...) e a party scatenati come Besame, format nato qui e oggi costantemente in tour in tutta Italia. Ma Villa Bonin non è solo questo. Come dice il nome stesso del locale, è anche un edificio ricco di storia, che ospita la barchessa di una grande villa palladiana. Qui ogni serata che inizia presto, da un aperitivo a cinque stelle che diventa una cena servita all'altezza delle aspettative dei più esigenti.

Villa Bonin Club & Restaurant

Via Del Commercio, 49 | 36100 Vicenza - Uscita A4 Vicenza Ovest

+39 393 012 33 93 info@villabonin.it

www.villabonin.it