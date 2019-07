Villa Bonin: Cosmic qualcosa di mai visto

Cosmic | Opening Party @VillaBonin



Sabato 27 Luglio 2019

𝗖𝗢𝗦𝗠⚡𝗖 | Viila Bonin

"Noi di Villa Bonin siamo una grande famiglia, studiamo la club culture ormai da anni ed emergere oggi con un party è divenuta una cosa assai complicata.

La notte ha bisogno di un cambiamento, richiede qualcosa di nuovo, una festa che crea l’atmosfera di un party perfetto."

Per questo a Villa Bonin arriva:

𝗖𝗢𝗦𝗠⚡𝗖

𝐂 elebrate

𝐎 nly

𝐒 ensational

𝐌 oments

𝐈 nside

𝐂 lub

La filosofia di 𝗖𝗢𝗦𝗠⚡𝗖 è quella di far divertire il proprio pubblico, indipendentemente dalla location in cui vi troviate. Tale filosofia viene messa in pratica da un’ottima selezione musicale, da colori, coriandoli, maschere e da un’energia unica che coinvolga la gente all’interno di un’esperienza senza eguali.

VHN at Cosmic @ElCielo Room - Villa Bonin

VICE + HYPER + NACHT

presents V H N at COSMIC

• Stephan Krus

• RÄV

• Martino

• CØSMO

• Jake Moß

• Not Your Mind



=LA CENA=

Ti accogliamo dalle ore 21.00 con l’aperitivo firmato Martini e sfiziosi finger food da gustare nel verde di Villa.

A seguire potrai scegliere tra le nostre proposte del menù del ristorante o tra il menù pizzeria.

RISTORANTE. Donna 26,00€ - Uomo 28,00€

Nel prezzo del ristorante è compreso l'ingresso in discoteca, l'aperitivo di benvenuto e buffet. Al tavolo sarà servito l'antipasto, il secondo piatto, il dessert, acqua, vini* selezionati e caffè (A scelta l'aggiunta del primo, con un sovrapprezzo di € 5). In serata potrai scegliere se degustare i nostri piatti di pesce o di carne, oppure i nostri hamburger gourmet.

*una bottiglia di vino ogni quattro persone



PIZZERIA. Donna 21,00€ - Uomo 23,00€

Nel prezzo della pizzeria è compreso l'ingresso in discoteca, l'aperitivo di benvenuto e buffet. Al tavolo, pizza a vostra scelta, birra o bibita e caffè. Chi vuole al posto della pizza può scegliere una tra le nostre deliziose insalatone oppure i nostri nuovi hamburger gourmet.

LINE UP:

TBA

=== PREZZI E ORARI ===



Ingresso entro le ore 01.00:

Donna: omaggio con registrazione su villabonin.it

Uomo: 13,00€ con consumazione

Ingresso dopo le ore 01.00:

Donna: 12€ con consumazione

Uomo: 16,00€ con consumazione

Sabato ore 21:00 / 04:00

VILLA BONIN - Club & Restaurant

Via del Commercio, 49, 36100 Vicenza

Gallery