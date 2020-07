Villa Bonin Club & Restaurant: venerdì Wonderland, sabato Notte Bianca 

17/7 90 Wonderland @ Villa Bonin Club & Restaurant A Villa Bonin, in uno dei locali più belli ed importanti d’Italia, arriva 90 Wonderland, il party di riferimento per gli amanti degli anni 90. Una vera e propria ondata di musica e spettacolo, una festa ricca di animazione, dj, ballerini, personaggi fantastici degli anni 90, gadget, effetti speciali e un super video show! Tutte le hit pop, rock e dance mixate a raffica, preparatevi a ballare la musica che ha fatto la storia, i brani indimenticabili da cantare e i singoli che hanno scalato le classifiche di un decennio glorioso. "Non vi resta che chiudere gli occhi, aprire il cuore e rivivere solo i vostri ricordi migliori!", racconta lo staff.

18/7 La Notte Bianca @ Villa Bonin Club & Restaurant con Rudeejay Sabato 18 luglio per la Notte Bianca di Villa Bonin Club & Restaurant, arriva Rudeejay, Il top dj e producer bolognese ha appena pubblicato un disco con Tiesto, un vero mito musicale... E' uno dei dj producer italiani più affermati. Molto seguito sui social e molto stimato dai colleghi per produzioni, bootleg e mash up che fanno scatenare sempre e comunque il dancefloor, Rudeejay ha aperto il concerto di Jovanotti a Firenze ed i dj Set di Axwell /\ Ingrosso, Benny Benassi, Deorro. Ha remixato brani di Bob Sinclar, Martin Solveig, Afrojack, collaborato con Gabry Ponte, VINAI, DJs from Mars… a Villa Bonin Club & Restaurant la serata del 18 luglio inizia con la cena spettacolo di Luca B., mentre in console ci sono anche Andrea Bozzi, e Matteo Favaretto. Guest Voice è Andrew Wee. In Garden Room il sound hip hop è di Jo, mentre nello spazio El Cielo si ballano reggaeton e musica italiana con Rigo, Bergi, Rizzo. Alla voce c'è Andrea Munaretto. Dinner show pieno di musica e divertimento dalle 21, disco dalle 22 e 30. Nell'evento Facebook qui sopra, tutti i dettagli e i prezzi.

L'idea giusta è arrivare a Villa Bonin Club & Restaurant già all'ora dell'aperitivo, visto che un mix perfetto di divertimento, cibo e drink è da sempre ciò che caratterizza questo spazio. Quella di Villa Bonin Club & Restaurant non è una semplice cena: è un dinner show pieno di performance, aristi, musica. Sono momenti perfetti per festeggiare compleanni, addii al celibato, nubilato e serate spensierate con le amiche e gli amici. Si parte dalle 21 con l’aperitivo servito al tavolo e sfiziosi finger food da gustare nel verde dei giardini del locale. Poi si sceglie tra menù ristorante e menù pizzeria. A chi sceglie il menù ristorante viene servito l'antipasto, il secondo piatto, il dessert, acqua, vini (una bottiglia di vino ogni quattro persone) selezionati e caffè. A scelta l'aggiunta del primo, con un sovrapprezzo di € 5. In serata si sceglie se degustare piatti di pesce o di carne, gli hamburger gourmet oppure assaporare la novità di questa stagione: la grigliata mista di carne "made in Villa". Anche per chi sceglie il menù pizzeria sono compresi l'ingresso in discoteca e l'aperitivo di benvenuto. Al tavolo, pizza a vostra scelta, birra o bibita e caffè. Al posto della pizza a scelta una tra le nostre deliziose insalatone oppure gli hamburger gourmet. Dalle ore 22.30 è poi possibile l’ingresso dopo cena in discoteca.

In caso di pioggia le serate si svolgeranno regolarmente

Villa Bonin Club & Restaurant da vent'anni è un punto di riferimento in tutto il Nord Italia per chi ha voglia di divertirsi, cenare e ballare. Aperta da gennaio a dicembre, è un grande spazio pieno del meglio che la tecnologia al servizio dello spettacolo può offrire: maxi schermi, luci e impianto audio creano emozione, grazie al talento di top dj come Bob Sinclar, Nervo, Gigi D'Agostino, Gabry Ponte (...) e a party scatenati come Besame, format nato qui e oggi costantemente in tour in tutta Italia. Ma Villa Bonin non è solo questo. Come dice il nome stesso del locale, è anche un edificio ricco di storia, che ospita la barchessa di una grande villa palladiana. Qui ogni serata che inizia presto, da un aperitivo a cinque stelle che diventa una cena servita all'altezza delle aspettative dei più esigenti.