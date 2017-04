Vigilia di San Marco: happy hour buffet & music al "Birrone" di Isola Vicentina

Lunedì 24 aprile alle 19 il birrificio artigianale "Il Birrone" di Isola Vicentina in via Fossanigo 6 organizza l'evento enogastronomico "Vigilia di San Marco" con la festa per il santo patrono di Venezia: formula "Happy Hour" per degustazioni di vari tipi di birra fino alle 21 insieme ad un buffet con taglieri di salumi e formaggi. A disposizione hamburger, panini, piadine e bruschette con il menù alla carta. Le bottiglie da 0.33, 0.50 e 2 litri ed i fusti da 10, 20 e 30 litri possono anche essere acquistati per essere assaporati a casa con gli amici. A partire dalle 21 comincerà l'intrattenimento musicale con il dj set by Lucky Luke. Orari di apertura de "Il Birrone": dal lunedì al giovedì 17:00 24:00; venerdì 17:00 - 2:00 - sabato 16:00 2:00 - domenica 16:00 – 24:00. Per informazioni e prenotazioni tavoli: 0444.975702 - info@birrone.it - www.birrone.it.

(nella foto una delle tipologie di birre del "Birrone")

IL BIRRONE: fondato nel 2008 dal mastro birraio Simone Dal Cortivo, che in pochi anni ha già conquistato un numero significativo di premi, diventando il "Birraio dell’Anno 2014" con un occhio di riguardo all’originalità ed all’innovazione. In precedenza nel 2011, a soli 3 anni dall’inizio dell’attività, la birra Cibus, la Lola e la Scubi hanno ricevuto la palma d’oro della Unionbirrai (importante ente promotore della cultura della birra artigianale in Italia) nelle rispettive categorie. Le produzioni de "Il Birrone" sono in larga parte birre a bassa fermentazione in stile tedesco, ma viene lasciato spazio anche alla sperimentazione ed a prodotti ad alta fermentazione. Vedi tutti i tipi di birra del "Birrone" con descrizione sul sito: www.birrone.it/prodotti.html.

(nella foto il fondatore del "Birrone" Simone Dal Cortivo - Birraio dell'Anno 2014)

ELENCO CIBO E VINO

Gallery