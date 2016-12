Vigilia di Natale: "Auguri della Pro Loco" a Chiampo

GLI EVENTI DEL WEEKEND DI NATALE A VICENZA E PROVINCIA

TUTTI GLI EVENTI DI NATALE A VICENZA E PROVINCIA

In occasione di "Natale a Chiampo 2016", sabato 24 dicembre alle 23 è in programma l'evento "Auguri della Pro Loco" dopo la Santa Messa delle ore 22 nella Chiesa Parrocchiale di Chiampo in via San Martino 35. La Pro Loco di Chiampo offrirà cioccolata calda per tutti. Partecipazione libera. Previsti molti altri appuntamenti nel comune di Chiampo per il weekend natalizio.