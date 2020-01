Vienna: dirige la OTO Antje Weithaas

Antje Weithaas, violinista tedesca leader della Camerata Bern e dotata di forte carisma, sale sul podio della OTO con un concerto raffinato che inizia sulle celeberrime note marziali del Pulcinella di Stravinskij e termina con la poeticità della Sinfonia in Si bemolle maggiore di Schubert, dalle movenze settecentesche. Antje imbraccia il suo violino – un bellissimo esemplare del 2001 costruito nella bottega del liutaio tedesco Stefan-Peter Greiner – per eseguire l’ultimo Concerto per violino di Mozart, che nel Rondò conclusivo evoca atmosfere di sapore turco.

Orchestra del Teatro Olimpico

Antje Weithaas direttore e violino

Stravinskij Pulcinella, suite da concerto

Mozart Concerto per violino n. 5 "Türkish"

Schubert Sinfonia n. 2

Lunedi' 13 gennaio, ore: 20.45

Teatro Comunale - Via G. Mazzini, 39 Vicenza