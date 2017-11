Giovedì 30 novembre alle 18.30 all'ULSS 8 Berica in viale Rodolfi 37 a Vicenza si terrà l'incontro "Videochat - Vaccini: l'ULSS 8 Berica Risponde" con la dott.ssa Claudia Costa, responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Distretto Ovest, che parlerà della vaccinazione antinfluenzale e della sua importanza per le categorie a rischio. Inoltre, approfondirà il tema della vaccinazione anti-pneumococco e per l'herpes zoster e sarà a disposizione degli utenti per rispondere in diretta alle loro domande.

