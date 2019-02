Victory2Mila @FeelClub

Victory2Mila | Venerdì 15 Febbraio

Ogni notte vissuta lascia un segno nel cuore e per ogni notte epica c’è un luogo che la ricorda… a Vicenza quel luogo era il #Victory!



Gli istanti vissuti non si dimenticano e per questo il Feel Club presenta l’unico e originale evento dedicato alle notti targate #Victory!

INGRESSO OMAGGIO DONNA ENTRO LE ORE 01.00 con registrazione su https://www.feelclub.it/



== VICTORY 2MILA==



Nel Club di Vicenza vi invitiamo a godervi a 360° la notte numero uno della città che ha fatto la storia!



La notte si elettrizza con i ritmi vibranti e i suoni unici con i dj che hanno fatto la storia del VICTORY. Alla consolle si succederanno Andrea Bozzi, Alberto Castaman e Matteo Favaretto , gli autori della colonna sonora che non ha mai deluso e non smetteranno mai di farlo!



Ora manchi solo tu!



>>La Cena<<

Dalle 21.00 le porte del Club si aprono per l'aperitivo!

Scegli il menù perfetto per te!



RISTORANTE

Nel prezzo del ristorante (con menù a scelta di carne o di pesce) è compreso l'ingresso in discoteca, l'aperitivo, l'antipasto, il secondo piatto (oppure l'hamburger gourmet “FEEL”), il dessert, acqua, vini selezionati e caffè. (A scelta l'aggiunta del primo, con un sovrapprezzo di a 5€)



PIZZERIA

Nel prezzo della pizzeria è compreso l'ingresso in discoteca, l'aperitivo, pizza o insalatona a scelta oppure l'hamburger gourmet “FEEL”, birra o bibita e caffè.



>> I PREZZI <<

Prezzi VENERDì della cena:

Ristorante: donna 26 €, uomo 30€

Pizzeria: donna 21€, uomo 23€



Ingresso alla discoteca consentito a partire dalle 22.30:

Entro le ore 01.00:

Donna: omaggio*

Uomo: 14 € con consumazione per tutta la serata



Dopo le ore 01.00:

Donna: 10€ con consumazione

Uomo: 14€ con consumazione



INFO&PRENOTAZIONI

☎ Mobile: +39 349 4938449

✓ e-mail: info@feelclub.it

www.feelclub.it

Dove trovare il Feel Club?

📍Via Vecchia Ferriera 22, 36100 Vicenza - Uscita VI Ovest



Dall'uscita del casello autostradale A4 - VICENZA OVEST, alla rotonda imboccare Viale degli Scaligeri, prosegui dritto per circa 2 Km e prendi lo svincolo Verona/Montecchio, prosegui dritto per 400 m e sulla destra sarai arrivato.



