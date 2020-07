Vicenzaoro International in fiera a settembre

Dal 12 al 14 settembre nel quartiere fieristico vicentino molte le eccellenze dell’intera filiera da tutti i distretti italiani e dall’estero. Novità di prodotto da scoprire dal vivo in tutta sicurezza. E una piattaforma di contenuti, convegni, formazione e business matching per il rilancio internazionale del comparto.

Dalla manifattura orafa all’alta gioielleria, dal gioiello fashion agli orologi, e ancora le gemme, il packaging, la tecnologia. Superano quota 300 le aziende che hanno scelto di esporre a VOICE - Vicenzaoro International Community Event, il format innovativo che Italian Exhibition Group organizza dal vivo nel quartiere fieristico di Vicenza dal 12 al 14 settembre 2020 e che rappresenta la prima occasione per riunire il comparto dell’oreficeria e della gioielleria e rilanciare l’attività economica e l’export dopo lo stop forzato della pandemia.



Tra i protagonisti del settore saranno presenti dal distretto dell’alta gioielleria di Valenza Po' anche Damiani insieme a Crivelli, Leo Pizzo, Mirco Visconti. E ancora, moltissime eccellenze dal distretto di Vicenza con Fope, Roberto Coin, Pesavento, Karizia, Chrysos, Ronco, Chiampesan, Riccardo Orsato, Alessi Domenico, Silvex, Daveri Vicenza e da quello aretino come Unoaerre, Giordini, Richline, Fratelli Chini, Quadrifoglio, Amen. Dalla Campania porteranno a VOICE l'arte della lavorazione dei coralli e dei cammei Aucella, Bruno Mazza, Coscia, De Simone, Idea Coral, Mattia Mazza. E tornerà a Vicenza anche Enzo Liverino che rafforza la Community di VOICE. Dal resto d’Italia non mancheranno, tra gli altri, marchi quali Annamaria Cammilli, Rosato, Pianegonda, Brosway, Rue des Milles e importanti espositori esteri come lo spagnolo Damaso Martinez. Per il segmento degli orologi presenti anche i produttori svizzeri Corum e Victorinox oltre al marchio tedesco Junghans.



Una grande iniziativa di sistema, dunque, accessibile a tutti gli operatori B2B e ai buyer sia italiani sia esteri che a Vicenza possono toccare con mano il prodotto, in un contesto allestitivo dal look&feel elegante ed essenziale. Grazie alla loro ampiezza, gli spazi del quartiere fieristico, pur rigorosamente organizzati secondo le norme sanitarie, permetteranno un accesso fluido e la massima fruibilità degli ambienti senza attese prolungate. VOICE mette inoltre a disposizione i suoi contenuti in streaming in tutto il mondo - soprattutto per quelle aree ancora impossibilitate a raggiungere l’Italia - attraverso il suo website e i suoi canali YouTube, Facebook e Instagram, portando nei mercati internazionali le collezioni e le innovazioni dei suoi espositori.