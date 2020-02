VicenzAgri: Fiera dell'agricoltura, il bosco ed il giardino

VicenzAgri è la Fiera delle macchine ed attrezzature per l'agricoltura, il bosco ed il giardino che si svolgerà nell'utimo week end di febbraio a Vicenza nel Foro Boario.

VicenzAgri è una manifestazione nata nel marzo 1998 come esposizione di macchine e attrezzature agricole, per il bosco ed il giardinaggio e tutto quanto può servire per curare al meglio il verde, con aggiornamenti sulle soluzioni più innovative.

Una rassegna con oltre 50 espositori provenienti da tutta la provincia, oltre 9 mila metri quadrati di superficie, suddivisa tra agricoltura e garden, per un pubblico atteso, sulla base dei numeri dello scorso anno, di 10 mila visitatori, la più grande fiera del vicentino per quanto riguarda le attrezzature agricole e ha superato i vent'anni.

Sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo 2020, negli spazi del Foro Boario di Vicenza.

La manifestazione metterà in mostra il meglio e quanto di più innovativo offre la produzione nel campo di macchinari e tecnologie: dai trattori ai tosaerba, dalle mietitrebbie al vasto mondo delle attrezzature per il "fai da te".

Vicenzagri sarà aperta al pubblico e agli operatori Sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo 2020 dalle ore 9.00 alle ore 18.30.



La fiera si svolgerà nell'area del Foro Boario di Vicenza (uscita autostrada A4 Vicenza Est), in un'ampia e scoperta struttura dotata di parcheggio.



ORARI

La fiera sarà aperta al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 18.30.

Ingresso gratuito