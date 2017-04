"Ultima spiaggia": riapre il chiosco sulla riva del Bacchiglione

Riapre venerdì 28 aprile alle 17 “L’Ultima Spiaggia”, il chiosco estivo con vista sul Bacchiglione che fa molto vacanze estive grazie alla sabbia e alla dotazione di ombrelloni e sdraio.

Per chi non ci fosse stato gli anni scorsi, il chioso si trova in centro storico,dietro a piazzetta San Biagio, lungo l'ansa del fiume che si affaccia su ponte Pusterla.

Cambia la gestione, o meglio è un ritorno, quello della ditta Legatte srl di Guendalina Feltrin, che già aveva condotto l’attività nelle stagioni estive 2014 e 2015, e Isabella Berdin. Il bando prevede il periodo aprile-ottobre 2017-18, con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio.

Orari: la struttura potrà rimanere aperta dalla domenica al giovedì dalle 10 alle 22 e il venerdì e il sabato dalle 10 alle 23.