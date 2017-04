Vicenza, allo stadio Menti le finali nazionali di football americano

Vicenza, città europea dello sport 2017, ospiterà allo stadio Menti le finalissime nazionali dei campionati maschile e femminile di football americano, per quello che è conosciuto come Italian Bowl Weekend, in programma dal 7 al 9 luglio.

L'annuncio - dato proprio al Menti - è arrivato da Umberto Nicolai, assessore alla formazione del Comune di Vicenza, Francesco Cerra, vicepresidente di Fidaf (Federazione Italiana American Football), Federico Fantini, Head of Sports Havas Sports & Entertainment (Havas SE), Andrea Gazzoli, direttore generale del Vicenza Calcio e Gianfranco Bardelle, presidente del CONI della Regione Veneto.

Presente anche Diego Bettanin, vicepresidente della squadra locale degli Hurricanes Vicenza, con alcuni giocatori. Particolarmente soddisfatto l'assessore Nicolai per questo ulteriore riconoscimento da parte di una federazione nazionale. E' attesa all'evento una nutrita rappresentanza della comunità americana di Vicenza.

Questo il programma: venerdì 7 luglio, alle 18 si terrà la finale del campionato di Terza divisione e alle 21 la finale femminile; Sabato 8 luglio, alle 18 la partita All Stars Game e alle 21 sarà disputata la finalissima di Prima divisione; Domenica 9 luglio, alle 16, infine, è in programma la finale del campionato di Seconda divisione.