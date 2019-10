Vicenza Rock Contest: prima serata

Sabato 26 Ottobre alle ore 20:00 inizia finalmente la UNDICESIMA EDIZIONE del VICENZA ROCK CONTEST organizzato da Luca Norcia della MR. X PROMOTION.

La prima serata vedrà anche il debutto di una nuova location, il Bar Trattoria Pizzeria 008 a Dueville, grande, accogliente e raggiungibile in tutta facilità, (si trova presso la rotatoria di "Ercole" in strada Marosticana).



Potrete seguire le prime fasi del concorso con i vostri amici gustando le specialità della casa, tra cui pizza, fritture, e spettacolari grigliate, mentre sul palco, l'istrionico Alessandro Padrin presentarà gli artisti in gara e con la sua simpatia aiuterà i giurati, nelle operazioni di selezione.



Ad esibirsi sul palco le seguenti band a partire dalle ore 20:00:

MIDDLE PASSAGE

DIRTY MEAT CAGE

ANIMA NERA

SVIMM

ANTHEIA DREAMS

EVA

MESSUA & TIMELESS

BASHIR GNIGUE

Il Vicenza Rock Contest, è un concorso musicale aperto ad ogni genere musicale sia in lingua italiana che straniera, per solisti e gruppi emergenti di tutta Italia che siano autori ed interpreti di MUSICA ORIGINALE.



La manifestazione si svolge in locali selezionati della provincia di Vicenza ed è suddiviso in una fase eliminatoria in cui i partecipanti si esibiranno tra Ottobre e Marzo e verranno giudicati da una giuria di preselezione. La finale e le semifinali invece si terranno nel mese di Aprile.



Le serate del Vicenza Rock Contest sono una ottima opportunità di passare una serata in compagnia con gli amici gustando dell'ottimo e aiutare lo sviluppo della cultura musicale che si costruisce con creazioni originali e nuovi artisti. Tutte le serate sono supportate da un presentatore e da un fonico e l'ingresso è gratuito.



Per maggiori informazione contattate il 345.706.54.89



Sabato dalle ore 20:00 alle 00:00

Bar Trattoria Pizzeria 008 Vicenza

Via Marosticana 2 - Povolaro, Vicenza