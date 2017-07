"Vicenza: Quartiere per Quartiere" dal parco di viale Europa a viale Trento

GUIDA ESCURSIONI NEL VICENTINO PER IL WEEKEND 28 - 31 LUGLIO

Giovedì 27 luglio alle 17.30 parte l'iniziativa "Vicenza: Quartiere per Quartiere" con le passeggiate nei quartieri fino a ottobre insieme all'associazione "ViNòva", che faranno strada con i cittadini. Ritrovo al parco di viale Europa e chiusura in viale Trento. Per maggiori informazioni, ma anche per condividere fin da ora idee, suggerimenti o segnalazioni con ViNòva è possibile chiamare o scrivere al numero: 346.7819698. Il successivo appuntamento è previsto dopo la pausa estiva, giovedì 7 settembre nel quartiere dei Ferrovieri.

ITINERARIO. La prima delle passeggiate dal parco di viale Europa, proseguendo a piedi per stradella dei Cappuccini, via dei Cappuccini, via Monte Zovetto, via Luigi Cavalli e viale Trento. A conclusione sarà possibile gustare un aperitivo presso il Clinto Bistrot.



VICENZA QUARTIERE PER QUARTIERE. A lanciare l'idea è il presidente dell'Associazione ViNòva, Otello Dalla Rosa, nell'ambito di un fitto programma, che da oltre un anno ha fatto del dialogo e del confronto con tanti vicentini, ma non solo, il fulcro della propria azione.

L'INIZIATIVA DI ViNòva. «Per capire e conoscere Vicenza – spiega Dalla Rosa – non c'è modo migliore che scendere in strada, andare in mezzo ai vicentini e condividere con loro un seppur piccolo pezzo di cammino. Per questo con ViNòva, dopo tante serate in cui abbiamo avuto modo di condividere pensieri, idee, competenze, ora usciamo dalla nostra sede e andiamo di quartiere in quartiere per avere il contatto diretto con i nostri concittadini, prima di tutto ascoltarli ma anche farci conoscere e parlare insieme delle criticità e problematiche, che affliggono questo bel centro, ma anche delle sue potenzialità e delle aspettative che tutti riponiamo nel futuro. Partiamo dalla zona di viale Trento, ma abbiamo voglia di chiudere entro la fine di ottobre un viaggio in ognuno dei quartieri che compongono la nostra città.»

INFORMAZIONI: VINOVA - viale Verdi 50/78 - Vicenza - 0444.1323711 - 3467819698 - associazionevi.nova@gmail.com - www.vinova.org.

ELENCO ESCURSIONI