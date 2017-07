Vicenza: programma di agosto e settembre di "Ginnastica a Parco Querini 2017"

Dal 1 agosto al 10 settembre continua a Vicenza "Ginnastica a Parco Querini 2017" con lezioni sportive gratuite aperte a tutti coloro che amano tenersi in forma a cura di 8 associazioni sportive nell'ambito dell'iniziativa "Estate al Parco 2017". Tra le attività saranno proposte ginnastica, tai chi, capoeira, yoga, do-in, kung fu e molto altro. L'appuntamento, giunto alla 10° edizione, è organizzato dall'ufficio sport dell'assessorato alla formazione in collaborazione con associazioni e società sportive.

LE 3 POSTAZIONI SPORTIVE AL PARCO QUERINI. Nel cuore verde della città, saranno a disposizione 3 postazioni che consentiranno il contemporaneo svolgimento di attività differenti: “palco di porta Papa”, verso contra' Chioare; “palco del tempietto”, nella zona retrostante la chiesa Araceli; zona “la radura”, entrando da via Rodolfi a destra verso l’ospedale.

NOTE TECNICHE. Per alcune attività i partecipanti dovranno essere forniti di tappetino, manubri o pesetti per gli esercizi di tonificazione. In caso di maltempo le lezioni saranno sospese, salvo indicazioni diverse degli insegnanti dei rispettivi corsi. Si ricorda che il parco sarà chiuso e l'iniziativa non sarà proposta anche in caso di servizio di disinfestazione contro la zanzara tigre. L’ufficio Sport si riserva la possibilità di apportare delle variazioni al calendario settimanale delle attività.

VICENZA CITTA' EUROPEA DELLO SPORT. “Una Città Europea dello Sport non deve guardare solo al risultato agonistico ad alto livello, ma deve far innamorare dello sport tutte le persone senza distinzioni – ha dichiarato l'assessore comunale alla formazione Umberto Nicolai –. Ecco perchè continuiamo a riproporre con convinzione questa iniziativa che incoraggia la partecipazione dei cittadini all'attività sportiva, permettendo loro di conoscere varie discipline e cimentarsi anche in quelle meno conosciute”.

PROGRAMMA SETTIMANALE:

LUNEDI'

Ad agosto, dalle 9.30 alle 10.30, "palco del tempietto", Loriente (ass YogaChakra) propone l’insegnamento dello Hatha yoga in cui la pratica di Asanas (posture fisiche di estensione e chiusura), i principi del Pranayama (padronanza del respiro), l’ascolto dello Swara (il ritmo dell’energia) guidano al benessere fisico e mentale. È opportuno portare un tappetino.

MARTEDI'

L'1 e il 15 settembre, dalle 9.30 alle 11, zona "la radura", asd Taonda propone Qi gong, esercizi di respirazione abbinati al movimento.

Ad agosto, dalle 19 alle 20, zona "la radura", la polisportiva Sporting Club San Giorgio a.s.d. propone Krav Maga, un corso di difesa personale per aumentare la conoscenza della percezione del pericolo e della propria reazione di risposta. Per informazioni: www.kravmagavicenza.org - 320.1607129.

Ad agosto, dalle 19 alle 20, "porta Papa", Mariuccia Pedrina di Ikaro yoga dell'energia propone una pratica graduale di yoga con posizioni piacevoli (asana) allungamenti, torsioni, sequenze (vinyasa) che risvegliano l'energia, esercizi di respirazione che sono la vera essenza dello yoga, rilassamento e meditazione: "una vacanza per il corpo".

MERCOLEDI'

Ad agosto, dalle 18 alle 19.30, zona "la radura", La Via del T’ai chi insegna e sviluppa il Taiji quan dello stile Yang, molto utile per preparare l’allievo sia da un punto di vista fisico (componente Yang), sia da un punto di vista mentale (componente Yin). Tutto si può riassumere in un maggiore equilibrio psicofisico. L’ultima mezzora della lezione sarà condivisa con la lezione successiva di Do-in.

Ad agosto, dalle 17.15 alle 18.30, "palco del tempietto", Ikaro Centro Salute Yoga Integrale propone Yoga bambini (6-10 anni): giochi, favole, movimento, rilassamento, respiro, coordinazione, elasticità, approccio allo Yoga in contatto con lo natura, in abbinamento con LOriente (Ass. YogaChakra) che proporrà Yoga mamme, lezione ideata per dare opportunità alle mamme di poter praticare la lezione di yoga assieme ai propri bambini. Si consiglia di portare un tappetino.

Ad agosto, dalle 19 alle 20.15, "palco del tempietto", Ikaro Centro Salute Yoga Integrale propone Yoga adulti, una pratica di postura in movimento collegata al respiro lento e delicato. Mantiene elasticità, flessibilità alle articolazioni, muscoli, colonna vertebrale e dona equilibrio e forza. Aiuta a mantenere una buona concentrazione e rilassamento corpo e mente, in armonia con la natura. Si consiglia di portare un tappetino.

GIOVEDI'

Ad agosto, dalle 19 alle 20.30, "palco del tempietto", Loriente (ass YogaChakra) propone l’insegnamento dello Hatha Yoga in cui la pratica di Asanas (posture fisiche di estensione e chiusura), i principi del Pranayama (padronanza del respiro), l’ascolto dello Swara (il ritmo dell’energia) guidano al benessere fisico e mentale. È opportuno portare un tappetino. L'1 e il 15 settembre, dalle 18 alle 19.30, zona "la radura", asd Taonda propone Qi gong, esercizi di respirazione abbinati al movimento.

VENERDI'

A giugno e luglio, dalle 18 alle 19, "palco del tempietto", Loriente (ass YogaChakra) propone l’insegnamento dello Hatha Yoga in cui la pratica di Asanas (posture fisiche di estensione e chiusura), i principi del Pranayama (padronanza del respiro), l’ascolto dello Swara (il ritmo dell’energia) guidano al benessere fisico e mentale. È opportuno portare un tappetino.

SABATO

Il 26 agosto e il 2 settembre, dalle 10 alle 11, "porta Papa", Line Up & Dance propone Country fitness, il nuovo corso di fitness che unisce l’aerobica tradizionale ai passi più divertenti del famoso ballo americano, il country. Nicolas Rosan ha inventato così uno stile tutto nuovo in grado di divertire ma anche migliorare la qualità della salute. Il Country fitness si presenta come una lezione di fitness, partendo dal riscaldamento per arrivare allo stretching in una routine con progressione piramidale. Info: www.countryfitness.it.

DOMENICA

Ad agosto, dalle 10.30 alle 12, "palco del tempietto", Combat Dept propone corsi di autodifesa basati su tecniche derivate da Jeet Kune Do, Kali, Jiu Jitzu, Kung Fu, Sanda, Difesa Donna, applicate in strada e verificate da decenni di pratica. Oltre al lato fisico e tecnico si pone molta attenzione al fattore mentale ed emotivo; da' consigli su come evitare un’aggressione o situazioni a rischio che si possono vivere nel quotidiano.

INFORMAZIONI: Ufficio Sport del Comune di Vicenza - Levà degli Angeli 11 - telefono 0444.222148 / email: uffsport@comune.vicenza.it - www.comune.vicenza.it nella scheda urp informativa: www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42729,61194 e nella pagina facebook "Ginnastica nei parchi" curata dalle associazioni: www.facebook.com/ginnasticaneiparchi/

PIEGHEVOLE GINNASTICA A PARCO QUERINI 2017: www.comune.vicenza.it/utilita/documento.php/128631.

ELENCO SPORT

Gallery