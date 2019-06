Vicenza Pride Village 2019

In occasione della parata del Vicenza Pride, per la prima volta Vicenza ospiterà un suo Pride Village: in supporto al corteo di sabato 15 giugno, verrà allestito un grande spazio con mercatino, ristorazione e area spettacolo, come avviene nelle grandi città d’Europa e Nord America.

Nella cornice del lato ovest di Campo Marzo, nel cuore di Vicenza, si terrà per la prima volta il VICENZA PRIDE VILLAGE.In occasione del Vicenza Pride 2019, la cui parata è prevista per sabato 15 giugno, ci sarà l’allestimento di un’ampia zona recintata tutta dedicata al Pride e aperta alla cittadinanza.

Da venerdì 14 a domenica 16 giugno il Vicenza Pride Village ospiterà 3 giorni dedicati al divertimento e all’intrattenimento per tutti i gusti e tutte le età: musica dal vivo, animazione per i più piccoli, dj set, spettacoli, esibizioni artistiche, balli e un talent show.

L’intera area sarà attrezzata e provvista di truck food, bar, mercatino, bancarelle e banchetti con infopoint delle associazioni del territorio.

Una manifestazione che diventa uno spazio per la comunità e che parte dai volontari del Vicenza Pride, pensato e creato combinando realtà differenti del territorio vicentino unite dall’impegno e nell’impegno di voler rendere Vicenza un luogo di inclusione, in cui chiunque si possa sentire accolto.

Un grande progetto condiviso in modo trasversale, per creare occasioni di aggregazione, arte e cultura, e per valorizzare una bellissima zona di Vicenza che è Campo Marzo, non arrendendoci -noi per primi- a vederla degradata.

Il taglio del nastro, al quale verranno invitate le autorità locali, avverrà venerdì 14 giugno alle ore 16:00. A seguire l’esibizione di 3 bande un dj set fino alla chiusura.

Sabato 15 giugno il Village rimarrà aperto dal mattino fino a mezzanotte con un programma tutto dedicato allaParata del Prideche si snoderà per le vie del centro con partenza ed arrivo nel Village, a Campo Marzo. Sul palco, durante la serata della grande festa, si susseguiranno spettacoli di burlesque, pole-dance e tanta, tantissima musica.

La domenica sarà dedicata alle famiglie con varie attività per bambini, in sinergia con Arci ragazzi ed altri soggetti esperti nell’intrattenimento per i più piccini. L’intento è di creare una situazione divertente e protetta, così da permettere agli stessi genitori di divertirsi con i propri figli ma anche di rilassarsi, grazie ai numerosi stand del Village.

In questi giorni il Vicenza Pride ha inoltre lanciato un concorso dedicato alle vetrine più arcobaleno, denominato ‘La Vetrina dell’Orgoglio’. Tutti i negozi, bar e ristoranti potranno partecipare allestendo la propria vetrina in tema con il Pride.

Foto: FB