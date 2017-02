"Vicenza: Perla dell'Architettura del Palladio": tour di "Veneto Segreto"

Domenica 19 febbraio alle 11.30 (primo turno) e alle 14.30 (secondo turno) "Veneto Segreto" organizza il tour "Vicenza: Perla dell'Architettura del Palladio" alla scoperta di Vicenza. Partenza da piazza Matteotti, da cui si potrà ammirare Palazzo Chiericati, per poi proseguire in corso Palladio, contra' Porti e piazza dei Signori. Si scopriranno i segreti della storia del capoluogo berico e dell'architettura di Andrea Palladio. L'escursione di concluderà di fronte al Teatro Olimpico, che potrà essere visitato. Durata del tour panoramico: 1 ora e 30 minuti a turno. Il ritrovo sarà 15 minuti prima di ogni turno in piazza Matteotti. Costo itinerario: 10 euro adulti - 5 euro minori di 18 anni. Per prenotazioni: venetosegreto@gmail.com - sms a 3476445239. Per informazioni: www.venetosegreto.com.

