Vicenza Oro September: fiera internazionale della gioielleria

VICENZAORO LUSSO, STILE E CREATIVITÀ VICENZA ORO – VICENZA 07-11 SETTEMBRE 2019

Vicenzaoro è una Mostra Internazionale di Oreficeria, Gioielleria, Argenteria, Orologeria e Gemmologia, l'appuntamento più importante in tutta Europa per il comparto dei preziosi. Vicenzaoro è la Manifestazione dove incontrare le eccellenze della produzione orafa italiana e internazionale e intercettare le tendenze del futuro.

La Fiera Vicena Oro di settembre, mese strategico per le vendite nel settore orafo a livello mondiale, ha l'intento di porsi come utile strumento per tutte le aziende (sono circa 1600 gli espositori presenti in mostra) che partecipano al mercato del made in Italy nei campi dell'oreficeria, della gioielleria e dell'argenteria, degli orologi di lusso. Nei giorni della fiera viene così sviluppata una sinergia tra compratori ed espositori volta a soddisfare la forte domanda del mercato orafo nell'ultima parte dell'anno solare, quella più prossima alle vacanze natalizie che conosce il picco annuale delle vendite a livello mondiale e italiano.



VICENZAORO SEPTEMBER: PERCHÈ VISITARLA

Vicenzaoro September svela e condivide le anticipazioni sulle mode del settore, la manifestazione si tiene in un momento dell’anno importante per gli ordini e il riassortimento, in vista delle festività di fine anno e al termine del periodo di vendite dei mesi estivi. VICENZAORO offre il perfetto punto di incontro per i più importanti espositori ed esperti nel settore dove mostrare e vedere le nuove linee e trends, partecipare a workshops e conferenze. Oltre ai prodotti finiti, inoltre, orafi e aziende di gioielli possono incontrare anche aziende specializzate in design, packaging, produzione e vendita di macchinari e strumenti per la produzione nell’industria orafa, al fine di avere e conoscere sempre la più avanzata tecnologia.

Oltre 1.300 brand esclusivi da 35 Paesi internazionali, più di 500 hosted buyers, 800 Golden Buyers, opinion leader e trend setter da tutto il mondo e visitatori da 120 Paesi: questi i numeri della manifestazione vicentina.

5 GIORNI DI ESPOSIZIONE

Nelle 5 giornate di Manifestazione tanti i convegni, le conferenze e i seminari su tematiche diverse ma estremamente interessanti e di attualità per tutto il comparto. Oltre a valorizzare le eccellenze italiane e internazionali e promuovere le attività di business, VICENZAORO September rappresenta un cultural hub, generatore di contenuti e informazioni di qualità.

I DISTRETTI

In un contesto espositivo elegante e contemporaneo di Vicenzaoro ospita un’offerta che copre tutta la filiera orafa gioielliera, diventando così il luogo unico di riferimento per gli acquisti. L’organizzazione in distretti omogenei per tipologia di prodotto facilita la visita e consente di creare veri e propri percorsi d’acquisto, ampliando le opportunità di business.

ICON

Distretto dedicato ai GLOBAL BRAND, Aziende che hanno saputo fondere la tradizione artigianale a uno stile contemporaneo, diventando punti di riferimento del settore. Si rivolge alle boutique più prestigiose, ai mall e agli store delle grandi metropoli mondiali.

CREATION

Distretto destinato alle PRIVATE LABEL, Aziende legate alle realtà territoriali specializzate nella lavorazione di metalli ed elementi preziosi che esprimono la qualità della produzione orafa unbranded. Si rivolge ai negozi tradizionali, alle catene e ai grossisti.

LOOK

Distretto riservato alle Aziende e ai Designer che lavorano su ricerca e progettazione innovativa unendo energia creativa e sperimentazione alla gioielleria preziosa e fashion. Si rivolge ai mall, ai department store e concept store contemporanei e cosmopoliti.

ESSENCE

Distretto pensato per le Aziende che si distinguono per competenze tecniche e affidabilità delle materie prime utilizzate. Qui i laboratori artigianali e le aziende produttrici possono incontrare supplier versatili per realizzare i loro gioielli.

EXPRESSION

Distretto che riunisce Aziende, Studi e Professionisti di visual merchandising e packaging per i prodotti del settore orafo. Si rivolge a retailer e produttori che possono entrare in contatto con professionisti capaci di offrire prodotti e soluzioni personalizzate.

EVOLUTION

Distretto dedicato a Società specializzate nella progettazione, produzione e vendita di macchinari e strumenti per il settore orafo. Nel distretto EVOLUTION gli artigiani e le aziende di gioielli possono incontrare fornitori di tecnologie avanzate.

VICENZA E LA TRADIZIONE DI ORAFI E GIOIELLI

A partire dal 1946 fino ai giorni nostri, Vicenza e il suo prestigioso polo fieristico sono la casa di una delle più importanti fiere ed esposizioni del mondo dell’oro e dei gioielli a livello internazionale.

La scelta di Vicenza, a suo tempo, non fu casuale dal momento che la provincia è storicamente riconosciuta come uno dei più importanti centri Italiani per la tradizione di orafi e della lavorazione di metalli preziosi e gioielli.



La manifestazione è riservata esclusivamente agli operatori del settore.

L’ingresso è gratuito.

La registrazione è obbligatoria

Tutti gli operatori

Tutti gli ospiti degli operatori

Tutti i relatori dei convegni e studenti del settore orafo

Informazione importante: per accedere alla manifestazione è necessario esibire un documento d’identità e la documentazione comprovante l’attività dell’azienda

Vicenza Oro - Via dell'Oreficeria, 16 - Fiera di Vicenza

ORARI DI APERTURA

7 - 10 SETTEMBRE 2019

9.30 - 18.30

11 SETTEMBRE 2019

9.30 - 16.00