Vicenza Opera Festival 2019

La Società del Quartetto di Vicenza e la Iván Fischer Opera Company organizzano dal 21 al 24 ottobre 2019 al Teatro Olimpico di Vicenza la seconda edizione del Vicenza Opera Festival, una rassegna operistica e di concerti curata dal direttore artistico Iván Fischer.

Protagonista dell’evento è la Budapest Festival Orchestra diretta dallo stesso Fischer con la partecipazione di alcuni fra i migliori cantanti lirici del panorama internazionale.

La Budapest Festival Orchestra è nella top ten delle migliori orchestre del mondo stilata dalla prestigiosa rivista Gramophone.

Iván Fischer è il fondatore e il Direttore Musicale della Budapest Festival Orchestra. È anche il Direttore Musicale della Konzerthaus di Berlino e della Konzerthausorchester. Dal 2018 è Direttore Artistico del Vicenza Opera Festival.

Negli ultimi tempi il maestro ungherese si è fatto apprezzare anche come compositore: suoi lavori sono già stati eseguiti con successo negli Stati Uniti, in Olanda, in Belgio, in Ungheria, in Germania e in Austria.

Il maestro Fischer ha diretto molte produzioni operistiche e le sue opere in forma di concerto hanno riscosso grandi consensi di pubblico a Budapest, New York, Berlino, Amsterdam, Londra, Bruges, Abu Dhabi e al Festival di Edimburgo.

I tour mondiali della Budapest Festival Orchestra e le incisioni discografiche registrate prima per Philips Classics e poi per Channel Classics si sono guadagnate gli apprezzamenti della critica specializzata e hanno contribuito ad accrescere la reputazione di Iván Fischer che oggi è considerato uno dei più lungimiranti direttori musicali del mondo.

Il maestro Fischer ha già diretto i Berliner Philharmoniker in più di dieci occasioni e ogni anno lavora per due settimane con la Royal Concertgebouw Orchestra. Oltre a ciò è ospite regolare delle più affermate formazioni orchestrali statunitensi, comprese la New York Philharmonic e la Cleveland Orchestra.

Come Direttore Musicale è stato alla guida della Kent Opera e dell’Opéra National de Lyon e come Direttore Principale è stato alla testa della National Symphony Orchestra di Washington. Molte delle sue registrazioni si sono meritate i più prestigiosi premi internazionali.

Iván Fischer ha studiato pianoforte, violino e – più tardi – violoncello e composizione a Budapest e successivamente si è perfezionato in direzione d’orchestra sotto la guida di Hans Swarowsky e Nikolaus Harnoncourt.

Il direttore ungherese ha specificamente disegnato per essere rappresentata nel più antico teatro coperto del mondo. In programma una speciale ed inedita edizione de “La favola d’Orfeo” di Claudio Monteverdi curata dallo stesso Fischer che ha composto le musiche per il finale originale del libretto di Striggio.

Programma:

Lunedì 21, mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre 2019 alle ore 19:30

La favola d'Orfeo di Claudio Monteverdi

Prima versione, completata da Iván Fischer

Libretto di A. Striggio

Budapest Festival Orchestra su strumenti d'epoca

Iván Fischer direttore

Biglietto intero: 100,00 euro

Biglietto abbonati concertistica: 85,00 euro

Biglietto under 25: 60,00 euro



Martedì 22 ottobre 2019 alle ore 19:30

Concerto lirico-sinfonico

Budapest Festival Orchestra

Iván Fischer direttore

Peter Harvey baritono

Emőke Baráth soprano

Antonio Abete basso

Nuria Rial soprano

Musiche di Haydn, Händel, Mozart

Biglietto intero: 60,00 euro

Biglietto abbonati concertistica: 50,00 euro

Biglietto under 25: 35,00 euro

Categoria: Musica

Data dell'evento:

21/10/2019 - 24/10/2019

E-mail: info@quartettovicenza.org

Telefono: 0444 543729