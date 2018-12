Natale nei quartieri, eventi da venerdì 28 dicembre a domenica 6 gennaio

Venerdì 28 dicembre, “Canto della Stella” con cantori vestiti da personaggi del presepe, lungo le vie di Casale dalle 19 alle 21.30. A cura Parrocchia di Casale in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: Parrocchia di Casale - tel. 0444 504132 – casale@parrocchia.vicenza.it.

Domenica 30 dicembre "Ballo e scambio di auguri". Ballo in coppia e di gruppo, momento conviviale per gli anziani al Centro Anziani S. Bortolo, via Medici, alle 15.30. A cura Centro Anziani S. Bortolo in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: Centro Anziani S. Bortolo - tel. 3337221534 – sanbortolo.centroanziani@ gmail.com.

Lunedì 31 dicembre, “Festa di fine anno e Capodanno”, serata danzante con orchestra aperta a tutti i cittadini del quartiere, al Centro Sociale di via Colombo 7/9, dalle 20. A cura dell'Associazione Senior Veneto in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444 961837, segreteria@seniorveneto.org.

Venerdì 4 gennaio, alle 20.30, nella Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice (Saviabona) "Luci di Natale", canti e riflessioni con il Coro Città di Thiene diretto da Luigi Ceola. A cura del Circolo Ricreativo "A.Cuccarolo", della Parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice e di Asac in collaborazione con l'ufficio partecipazione.

Venerdì 4 gennaio, alle 17, al Centro Diurno Proti, in contra' De' Proti 3, Arriva la Befana!!!, momento di festa per tutti, dolci per i buoni e... A cura Circolo d'Argento in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: 0444569900, circolodargento@gmail.com.

Sabato 5 gennaio, “Concerto di Natale”, nella chiesa di San Lorenzo alle 18, a cura Orchestra Giovanile Vicentina in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: Orchestra Giovanile Vicentina: tel. 3384292470 – mauro2424@libero.it.

Sabato 5 gennaio, "Befana", evento per bambini con ASD Vicenza Danza alla Galleria Parco Città alle16.30. A cura Galleria Parco Città in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: www.parcocitta.it - info@parcocitta.it.

Domenica 6 gennaio, all'Oratorio S. Andrea alle 12.30 “Pranzo comunitario per famiglie, nonni e affezionati della parrocchia di S. Andrea” con gioco della tombola a premi e arrivo della Befana. Prenotazione in canonica, quota 14 euro. A cura Parrocchia di S. Andrea in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: Parrocchia di S. Andrea - tel. 0444 512288.

Domenica 6 gennaio “Anconetta in concerto….crescendo insieme”, 6° edizione. Esibizione di talenti del territorio con musicisti e cantanti nella Chiesa Immacolata di Lourdes alle 16. A cura Parrocchia Immacolata di Lourdes in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: Parrocchia Immacolata di Lourdes: tel. 0444 506599 – anconetta@parrocchia.vicenza. it.

Domenica 6 gennaio "35^ Festa di Natale a San Bortolo, chiusura luminarie e albero di Natale" al Parco giochi in via Durando 81, alle 20. A cura Comitato Pro San Bortolo in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: Comitato Pro San Bortolo – tel. 0444 321220 – asdprosanbortolo@libero.it.

Domenica 6 gennaio “La corsa della Befana” con partenza dal piazzale della chiesa Sacra Famiglia e San Lazzaro alle 15.30. Dopo la corsa a staffetta ci sarà un punto di ristoro per tutti. A cura Circolo Noi San Lazzaro in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: Circolo Noi San Lazzaro tel. 3313641348 – sandromaniglio@libero.it.

Presepi