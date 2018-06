Vicenza, mercatini e iniziative in centro storico dal 16 giugno

Sabato 16 giugno per tutta la giornata in piazzale De Gasperi sarà allestito “Il Circo delle Pulci”, mercatino vintage e dell’artigianato creativo. A cura dell'Associazione Culturale “Pandora”, in collaborazione con il Comitato di Piazza Castello, con gli esercizi commerciali della zona, in particolare il “Bar Castello”, e con il settore partecipazione.

Lunedì 18 giugno, alle 18, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, presentazione del libro “Giuseppe Pascoli, fratello del poeta e dintorni” di Giovanni Brutto. Conversazione con l'autore a cura dell'associazione VicenzaInCentro e del settore partecipazione.

Lunedì 18 giugno, alle 20.45, all’Oratorio Araceli, “I funghi più ricercati”, conferenza con Cesare Feltrin. A cura del Gruppo Micologico Bresadola e del settore partecipazione.

Mercoledì 20 giugno, Giornata al Delta del Po. A cura dell'Associazione VicenzaInCentro e del settore partecipazione. Preiscrizione entro il 18 giugno.

Mercoledì 20 giugno, dalle 17.30 alle 19.30, al Centro Proti, in contra’ Proti 3, “Ferrovie in miniatura e reali”, mostra scambio di modellini, binari, scambi, segnaletica, cataloghi e documentazioni ferroviarie. A cura dell'Unione Filatelica e Numismatica Vicentina e del settore partecipazione.

Mercoledì 20 giugno, alle 18, al "Mi e Ti" Cafè, in contra’ Busato 42, inaugurazione della mostra “Prediletta dagli dei: acqua, meio tai, done, bacalà, case, cese...”, personale del pittore Renato de Paoli, con presentazione dell'architetto Althea Amarante. A cura di Arte Vicenza 219 e del settore partecipazione.