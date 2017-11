"Vicenza Light 2017": cascate di luci, cerchi a led e decorazioni luminose in tutto il centro storico

Ad un mese esatto dal Santo Natale, sabato 25 novembre alle 17.30 in piazza dei Signori a Vicenza si terrà la consueta cerimonia di accensione dell’albero e delle luci natalizie per "Vicenza Light 2017" alla presenza del sindaco Achille Variati con il coinvolgimento dei bambini e degli insegnanti della scuola primaria G. Rodari di via Turra. Le luci rimarranno accese per le festività natalizie dalle 16 alle 2 fino a domenica 14 gennaio 2018.

BUONE FESTE VICENZA 2017. Saranno allestite le casette di legno nei tradizionali mercatini e i presepi nelle parrocchie con un percorso alla scoperta del significato più profondo del Natale con attività socio-culturali. I musei saranno aperti anche durante buona parte delle festività. Non mancheranno spettacoli teatrali, intrattenimenti, concerti e animazione nelle strade oltre all’immancabile festa di Capodanno in piazza e alla pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza delle Erbe.

CERCHI LUMINOSI A LED E DECORAZIONI A FORMA DI STELLE. In corso Palladio e corso Fogazzaro si potranno ammirare i cerchi luminosi a led, nelle vie più esterne e nelle zone fuori dalle mura sono in fase di allestimento decorazioni luminose a forma di stelle o altro cercando di raggiungere il più possibile i luoghi con negozi e attività, per creare un percorso piacevole verso i luoghi dello shopping natalizio immerso in un'atmosfera festosa.

CASCATE DI LUCI IN PIAZZA SIGNORI - PIAZZA BIADE - PIAZZA ERBE - PIAZZA CASTELLO. Una volta concluso l’allestimento le luci bianche illumineranno corso Palladio e le vie laterali, piazza e porta Castello, piazza Matteotti, viale Roma, corso Fogazzaro fino a porta Santa Croce, ma anche corso San Felice e la zona di San Pietro. Come di consueto protagonista sarà la tradizionale e scenografica cascata di luci che dalla sommità della Torre Bissara avvolgerà piazza dei Signori (vedi foto di apertura servizio). Un’altra cascata illuminerà piazza Biade e le due colonne. Calate di luci si vedranno scendere dalla Torre del Tormento in piazza delle Erbe, a brillare sarà anche piazza Castello con le luci che scenderanno dalla sommità del Torrione e la Torre Coxina.

GLI ALBERI DI NATALE. In piazza dei Signori e in piazza Matteotti si potranno ammirare 2 alberi artificiali alti rispettivamente 14 e 8 metri ma di differente tipologia. In piazza dei Signori l’albero a forma di cono sarà rivestito di rami di pino artificiali e illuminato con flash led a colorazione calda. Luci calde anche per l’albero in piazza Matteotti, che invece sarà composto da rami luminosi.

COSTI E CONSUMI. Si stima che "Vicenza Light" costerà complessivamente 180 mila euro, di cui il comune investirà 110 mila euro e il resto sarà coperto dalle quote raccolte tra i commercianti fino a circa 60 mila euro e da un contributo di Aim. Nell’edizione 2017 un ruolo di primo piano nell’allestimento è svolto da Confcommercio Vicenza che ha raccolto le varie proposte e promosso, in collaborazione con i commercianti, led a basso consumo energetico.

