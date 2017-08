"Vicenza Libertina": storie d'amore e vicende boccacesche nel centro storico berico

Mercoledì 16 agosto è in programma nel centro storico del capoluogo berico l'escursione guidata "Vicenza Libertina", un percorso dedicato alle storie d'amore, piccole e grandi, che hanno lasciato un segno nella storia della città, raccontando tutte le vicende boccaccesche, le passioni da romanzo e le avventure galanti. L'evento da parte del ciclo di visite "Vicenza, tutta un'altra storia" a cura dall’Associazione Guide Turistiche Autorizzate, inserite nella rassegna "L’Estate a Vicenza 2017" promossa dall’assessorato comunale alla crescita.

ITINERARIO. La visita attraversa il centro città raccontando le storie di nobili che non sanno tenere a freno le proprie passioni e di nobildonne irrequiete, di conventi dai costumi un po' troppo rilassati e di ritrovi clandestini. Ci sono personaggi noti come Luigi Da Porto, la cui vicenda personale è all'origine del mito di Romeo e Giulietta, ed episodi a lungo dimenticati dalle penne degli storici. Tutti offrono lo spunto per ripercorrere con un'ottica diversa i luoghi e la storia della città, raccontando come sono cambiate abitudini, costumi, divertimenti e contesto sociale.

PROGRAMMA. Il ritrovo è fissato alle 20.30 in piazza Castello, vicino alla statua di Garibaldi, e il percorso durerà circa 1 ora e 45 minuti. La partecipazione è a contributo libero. E' gradita la prenotazione: vicenzatourguide@gmail.com - 333.5988806.

ELENCO ESCURSIONI