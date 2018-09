Vicenza, in migliaia all'Holi Fest: ecco tutte le foto

Sabato a Campo Marzo a Vicenza si sono radunate migliaia di persone per partecipare all'ultima tappa veneta dell'Holi il Festival dei colori, il format ideato dal vicentino Marco Bari e dal trevigiano Fabio Lazzari che diversi anni fa, dopo un viaggio in India, hanno importato per primi in Italia la tradizionale festa indiana sotto forma di festival.

Dal pomeriggio a sera inoltrata gli Holi-lovers hanno ballato immersi nelle famose polverine colorate che lanciate in cielo hanno creato suggestivi effetti visivi su una location, il Campo Marzo, già di suo bellissima, ma che purtroppo è spesso investita da degrado e microcriminalità. Lazzari e Bari: "Attraverso eventi come l'Holi si allontana il degrado, restituendo questa perla magnifica alla città".

Oltre alla musica e al divertimento però, ciò che distingue l’Holi il Festival dei colori dagli altri format che lo imitano sull’onda della viralità del fenomeno, è lo scopo solidale dei due giovani manager. Fin dall’esordio del festival, Lazzari e Bari raccolgono fondi per la Fondazione Fratelli Dimenticati che aiuta i bambini audiolesi di un villaggio in India. La Fondazione Fratelli Dimenticati è una onlus di Cittadella, nel Padovano, che finanzia un progetto a Nandanagar, un villaggio nel Nord-Est dell’India dove nel 2006 è stata istituita la Ferrando School, un istituto che accoglie bambini audiolesi con l’obiettivo di intervenire precocemente nella diagnosi e nella cura della sordità attraverso percorsi terapeutici.