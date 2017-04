Vicenza in Festival 2017: il programma degli spettacoli e dei concerti

Dal 10 maggio al 10 settembre si terrà il "Vicenza in Festival 2017" con una serie di spettacoli, concerti, esibizioni e feste in alcune location del capoluogi berico dall’Area Spettacoli ex Foro Boario a Piazza dei Signori Piazza dei Signori fino al Teatro Comunale, che diventeranno il palcoscenico di importanti eventi musicali e performance con artisti internazionali. Il programma abbraccerà diversi generi dalla musica classica al pop alle nuove tendenze contemporanee. Tra le star annunciate Giovanni Allevi e Goran Bregovic. Dopo l’inaugurazione, di mercoledì 10 maggio al Teatro Comunale di Vicenza, con il concerto verdiano del Coro del Teatro La Fenice, il calendario vedrà due momenti fondamentali con l’animazione dell’Area Spettacoli ex Foro Boario, dal 9 all’11 giugno, e il grande spettacolo in piazza dei Signori, dal 7 al 10 settembre, in occasione della Festa dei Oto. La rassegna coinvolgerà tutta la città e non solo il centro storico con varie iniziative in programma. L'Area Spettacoli ex Foro Boario sarà attrezzata con un'area di street food insieme a tavoli e sedie per specialità gastronomiche della tradizione italiana.

IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Mercoledì 10 maggio - ore 21 - Teatro Comunale di Vicenza: Concerto "L'Opera Metropolitana" del Coro del Teatro La Fenice di Venezia su musiche di Giuseppe Verdi

Venerdì 9 giugno - ore 21 - Area Spettacoli Ex Foro Boario: Spettacolo "90' Wonderland" con la migliore musica degli anni ’90 sulle note di celebri hit pop, rock e dance insieme ad una grande animazione con dj, ballerini, personaggi, effetti speciali, video show e gadget per il pubblico. Ingresso gratuito.

Sabato 10 giugno - dalle 16 alle 3 - Area Spettacoli Ex Foro Boario - "School Summer Fest" - Festa Studentesca di Vicenza, la più grande della regione: un party di 11 ore, dove su un grande palco di 10 metri si alterneranno dj internazionali, cantanti di fama nazionale, artisti e band locali.

Domenca 11 giugno - dalle 16 alle 21 - Foro Boario - Spettacolo di acrobazie "Freestyle" firmata dal Team Daboot con piloti professionisti di moto e quad su due rampe di lancio e un atterraggio mobile doppio che lasceranno con il fiato sospeso, grazie anche al famoso backflip, il giro della morte

Giovedì 7 settembre - ore 21 - Piazza dei Signori - Concerto "Celebration - Symphonic Tour" di Giovanni Allevi, celebre pianista e direttore d'orchestra. Le sue composizioni tratteggiano i canoni di una nuova "musica classica contemporanea" attraverso un linguaggio colto ed emozionale.

Venerdì 8 settembre - ore 21 - Piazza dei Signori - Concerto di Goran Bregovic, accompagnato dalla "Wedding & Funeral Band" di fiati, percussioni e voci bulgare. Il repertorio spazierà dai suoi grandi successi agli ultimi album (Alkohol e Champagne for Gypsies), con qualche anticipazione di brani del nuovo album in uscita. Le sue composizioni mescolano le sonorità di una fanfara tzigana, le polifonie tradizionali bulgare, una chitarra elettrica e percussioni tradizionali con delle accentuazioni rock.

Sabato 9 settembre - Spettacolo gratuito da definire in occasione dei festeggiamenti della Rua.

Domenica 10 settembre - Chiusura Vicenza in Festival 2017 - Concerto da definire.

ORGANIZZAZIONE: Vicenza in Festival è promosso dall'assessorato alla crescita del comune di Vicenza e da Confcommercio Vicenza nell’ambito del “Protocollo d’Intesa – Cultura e Turismo”, con il patrocinio di Provincia di Vicenza e Regione del Veneto e con il sostegno di Banca Mediolanum, Bisson Auto, Game Club. Organizzazione a cura di Due Punti Eventi. Tutto il programma su www.vicenzainfestival.it

PREVENDITE: per i concerti di Giovanni Allevi (7 settembre) e Goran Bregovic (8 settembre) saranno disponibili dalle ore 10.30 del 20 aprile online e presso i punti vendita Vivaticket.it e Ticketone.it.

INFORMAZIONI: Due Punti Eventi - Tel. 0445 360516 - eventi@due-punti.com.

ELENCO MANIFESTAZIONI