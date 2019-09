Imparare a pattinare: pomeriggio di prova di roller derby al pattinodromo di Vicenza

AAA nuove Anguanas Cercasi!

Sai pattinare?

Vuoi imparare?

Ti piacerebbe conoscere uno sport di squadra diverso da tutti gli altri?





Domenica 29.09 noi Anguanas divideremo il track con chiunque abbia voglia di conoscerci, mettersi alla prova o di cimentarsi nel magico mondo del Roller Derby

Dalle 15 alle 19 vi faremo fare una full immersion nel nostro sport con un vero e proprio allenamento, spiegando le basi e coinvolgendovi nelle dimostrazioni pratiche!



Non solo per chi pattina ma questa è un' occasione anche per chi vuole entrare in generale nel mondo del #RollerDerby: stiamo cercando infatti atlete/i per giocare in squadra, ma anche figure da formare come giudici di gara (NSO) e arbitri sui pattini (REFEREES)

Curioso? Interessato? Certo che si 😊

Allora ti aspettiamo con un abbigliamento sportivo e, se li hai, con i tuoi pattini quad o inline.

Se ha bisogno di attrezzatura contattaci via facebook

Faremo il possibile per fornirti il necessario!!



Per qualsiasi tipo di informazione scrivici pure in privato o via mail:

rollerderbyvicenza@gmail.com



quindi riassumendo, vi aspettiamo:

quando?: DOMENICA 29 SETTEMBRE DALLE 15.00 ALLE 19.00

dove?: PATTINODROMO VIALE FERRARIN VICENZA