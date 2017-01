Vicenza: gli appuntamenti per l'Epifania nel centro storico

Numerosi gli appuntamenti per l'Epifania 2017 in centro storico a Vicenza con la tradizionale fiera, i mercatini, il trenino, i pony e "play art".

Il programma degli eventi:

Mercoledì 4, giovedì 5 e venerdì 6 gennaio arrivano la “Fiera dell'Artigianato”, in piazza Castello e nelle zone limitrofe, e la consueta “Fiera e Mercato dell'Epifania” nelle piazze del centro storico. Info comune di Vicenza: 0444.221978.

Venerdì 6 gennaio, dalle 15, Festa dell'Epifania dedicata ai più piccoli: intrattenimento itinerante con piccoli pony in corso Fogazzaro, via Cesare Battisti, corso Palladio, a cura Associazione Vivere Fogazzaro Vicenza in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione

Info: goldlion66@gmail.com

Tutti i giorni, fino a domenica 8 gennaio 2017, dalle 9 alle 21 il mercatino “Magico Natale” offrirà oggetti di vario genere esposti in caratteristici chalet in legno distribuiti lungo corso Fogazzaro, via Cesare Battisti e corso Palladio, a cura dall’associazione dei commercianti “Vivere Fogazzaro Vicenza” con l'assessorato alla partecipazione. Info: goldlion66@gmail.com

Sabato 7 e domenica 8 gennaio sono in programma gli ultimi due appuntamenti con "Play Art", laboratori ludico ricreativi dedicati ai bambini dai 4 agli 11 anni, completamente gratuiti: consentiranno agli adulti di effettuare i loro acquisti nel centro storico di Vicenza in totale relax e ai più piccoli di vivere un’esperienza coinvolgente, seguiti da personale specializzato dell' associazione ARDEA per la didattica museale che cura l'iniziativa insieme a Confcommercio Vicenza e l'assessorato alla crescita. l servizio sarà attivo dalle 15 alle 19.30. La disponibilità massima è di 40 posti. Per far partecipare i bambini a Play art i genitori dovranno semplicemente portare i loro figli a Palazzo Chiericati – aula didattica, negli orari di svolgimento del servizio (ingresso laterale, fronte parcheggio di piazza Matteotti).

Il tema trattato nei due pomeriggi sarà “Le geometrie segrete dei pittori”. Con i bambini si andrà ad osservare alcuni dipinti per "liberare" dal loro interno i tracciati e i segni della composizione che rendono un'opera bilanciata, simmetrica o asimmetrica, bi- o tri-dimensionale". I piccoli poi si metteranno alla prova e costruiranno a loro volta una composizione.

Il Trenino di Natale "Vicenza Express" percorrerà le vie del centro storico il sabato, la domenica e i giorni festivi fino all'8 gennaio, dal primo pomeriggio fino a sera. Transiterà per piazza Castello, corso Palladio, contra' Santa Barbara, piazza dei Signori, contra' Cavour, corso Palladio, contra' Porti, contra' Riale, corso Fogazzaro, contra Cesare Battisti, contra' Garibaldi, piazza Duomo, contra' Vescovado e piazza Castello, con fermate in piazza Castello, piazza dei Signori e corso Fogazzaro. Il biglietto costa 2,5 euro; sono previste agevolazioni per le famiglie numerose con corse gratis per il terzo figlio e quelli successivi. L'iniziativa è curata dall'assessorato alla semplificazione e innovazione con il gestore Lino Cavaliere, della ditta Gomma Magica.

Mostre:

Fino a domenica 8 gennaio 2017, “Natale degli artisti”, terza mostra d'arte di artisti della provincia e della Diocesi di Vicenza nella sala dei Sette Santi Fondatori di Santa Maria di Monte Berico (dal lunedì al venerdì su appuntamento tel. 0444 559411; sabato, domenica e festivi ore 8 - 12.30 e 15 – 19. Inaugurazione sabato 17 dicembre alle 17. A cura UCAI – Unione Cattolica Artisti Italiani “Beato fra Claudio Granzotto”. Info: UCAI tel. 335 5410604 – ucai.vicenza@gmail.com

Fino a domenica 8 gennaio in contra' Piancoli 14 “Lungo le vie d'acqua", mostra collettiva di acquerello dell'Associazione "Pittori in acqua", a cura di Artù-Artisti Uniti. Orario: da martedì a domenica 15.30-19.30. Chiuso: 25 dicembre e 1 gennaio. Sabato 31 dicembre 15.30 – 18, 26 dicembre, 2 e 6 gennaio 15.30 – 19.30.

ELENCO MANIFESTAZIONI