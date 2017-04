Vicenza: gli appuntamenti nel centro strorico e nei quartieri dall'8 al 13 aprile

Numerosi gli appuntamenti nel centro storico e nei quartieri di Vicenza da sabato 8 a giovedì 13 aprile a cura dell’assessorato comunale alla partecipazione tra incontri, laboratori, corsi, iniziative, mostre, teatro e concerti.

Il calendario degli eventi:

Sabato 8 e domenica 9 aprile, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, in piazza delle Erbe e al negozio Soprana sotto la Basilica Palladiana, “Déjeuner sur l'herbe”, laboratori per bambini in tema pasquale. A cura dell'associazione Botteghe di piazza delle Erbe, Pandora, Unicomondo e Pane Quotidiano, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione.

L'evento sarà riproposto anche sabato 15 e lunedì 17 aprile.

Sabato 8 aprile, alle 20.45, nella Basilica di Monte Berico, “Lux, 1000 voci per ricominciare”, concerto della Schola Poliphonica del santuario di Monte Berico diretta da Silvia Fabbian. Saranno presenti il soprano Laura Vasta, il baritono Andrea Castello e l'organista Margherita Dalla Vecchia. A cura della Comunità dei Servi di Maria, ASAC Veneto, 1000 Voci per ricominciare, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione.

Sabato 8 aprile, alle 21, al Teatro Cà Balbi di Bertesinella, “Ed è sempre varietà”, commedia con la compagnia La Trappola di Vicenza e la regia di Pino Fucito. A cura degli Amici del Teatro Cà Balbi parrocchia di Bertesinella, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Il costo dei biglietti interi è di 8 euro mentre quello dei biglietti ridotti (per ragazzi fino 14 anni) è di 4 euro. Informazioni e prenotazioni: 0444912779, www.teatrocabalbi.com.

Domenica 9 aprile dalle 9 alle 18 il mercatino di antiquariato, vintage e collezionismo "Non Ho l'Età" in 8 piazze di Vicenza. L'evento, organizzato d Antiquariato Vicenza, si terrà ogni seconda domenica del mese. Insieme a "Non Ho l'Età" si terranno anche due mercatini paralleli: "A.A.A. Cercasi: Arte Arredo Allestimenti" con le idee per la casa tra corso Fogazzaro e contrà Cesare Battisti e "Red Carpet Vintage" con l'esposizinìone di vestiti e accessori per l'abbigliamento dagli anni '50 agli anni '80 in piazza dei Signori. Prossimi appuntamenti: domenica 14 maggio e domenica 11 giugno.



Domenica 9 aprile, alle 18, al Salone Centro Civico circoscrizione 7 in via Rismondo 2, “Raccontando Mozart, lettere e sonate” concerto per pianoforte con il maestro Vincenza Caserta e lettura di alcune lettere di Mozart a cura del professor Piero Berizzi. Organizzato dall'Associazione docenti musicisti di Vicenza, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione.

Domenica 9 aprile, alle 21, al cinema teatro Primavera in via Ozanam 11, “3° Concerto di Primavera”, concerto dell’Orchestra Giovanile Vicentina. A cura dell'Orchestra Giovanile Vicentina, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: Circoscrizione 6 0444222760, circoscrizione6@comune.vicenza.it.

Lunedì 10 aprile, alle 15.30, al Centro Civico dei Ferrovieri in via Rismondo 2, Conferenza "Adriana Valdo, accademica del CAI” con relatori Giuliano Todaro e Daniele Bernardini. L'appuntamento rientra nei corsi culturali monografici gratuiti per adulti e pensionati. A cura della scuola del lunedì “Don Carlo Gastaldello”, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: circoscrizione7@comune.vicenza.it, 0444222770.

Lunedì 10 aprile, alle 20.45, all'oratorio Araceli in borgo Scroffa 20, “Conferenza funghi primaverili” con relatore F. Pobbe. A cura del Gruppo Micologico Bresadola.

Mercoledì 12 aprile, alle 20.30, al Centro Civico dei Ferrovieri in via Rismondo 2, Incontro “Come sanare le ferite del passato per vivere serenamente presente e futuro" per conoscere l’EMDR. Si tratta di un seminario di approfondimento psicologico a cura di Pillole di Benessere, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: Viviana Casarotto 3284530660, viviana.casarotto@gmail.com.

Mostra:

Fino a lunedì 10 aprile, nella circoscrizione 7 (zona Ferrovieri) in via Vaccari 107, “Noi due e il nostro mondo”, mostra di pittura di Renata Padovani e Gilda Guiotto dell'associazione Amici per l'Arte. A cura dell'associazione Amici per l'Arte, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e il martedì e il giovedì anche dalle 16.30 alle 18. Informazioni: 0444511669, 3387584031.

Appuntamenti continuativi:

Tutti i giorni, eccetto festivi, al Centro dei Ferrovieri in via Rismondo 2, Spazio lettura riviste e quotidiani, studio, postazioni internet wi-fi, scambialibro, letture bambini. A cura della Locomotiva in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Orario di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì 9-12, martedì e giovedì 16-19. Informazioni: www.locomotivaferrivieri.it - locomotivaferrovieri@gmail.com - 393.9412817.

Tutti i giorni, eccetto festivi, alle 15, al Centro Diurno Proti in contra' De' Proti 3, La Grande Tombola. A cura del Circolo d'Argento a.p.s., in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: 0444328064, circolodargento@gmail.com.

Tutti i giorni, eccetto festivi, alle 15, in viale San Lazzaro 112, Gioco delle Carte. A cura di A.P.S. - Associazione di Promozione Sociale, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: 0444963068, centro.sf@libero.it.

Ogni lunedì, dalle 21 alle 22.30, nell'aula magna della scuola media Carta in via Carta 3, il Corso di danza folk “Balla che ti passa”. Ciclo di 13 incontri con contributo. Primo incontro gratuito. Lunedì 10 aprile sarà l'ultimo incontro. A cura dell'Associazione La Farandola, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: lafarandola@yahoo.it, www.lafarandola.it.

Ogni lunedì e giovedì, alle 15, al Centro Diurno Proti in contra' De' Proti 3, Scuola di Burraco con la maestra Valeria Croci. A cura del Circolo d'Argento a.p.s., in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: 0444328064, circolodargento@gmail.com.

Ogni martedì, dalle 20.30 alle 22.15, al Centro Civico della Circoscrizione 7 in via Rismondo 2, Corso base gratuito di Sahaja Yoga. A cura dell'associazione di promozione sociale Sahaja Yoga, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Per informazioni: 0444222772, circoscrizione7@comune.vicenza.it

Dal martedì al giovedì, dalle 13 alle 18, in Riviera Berica, L'Attiko! Per ragazzi delle superiori. A cura della cooperativa Alinsieme, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Finita la scuola, uno spazio per preparare assieme il pranzo, studiare, imparare a organizzare il proprio tempo, per sperimentare insieme a un educatore la vita quotidiana in modo quasi indipendente. Per iscrizioni: segreteria@alinsiemecoop.org, 3455139791.

Ogni martedì e giovedì, dalle 16 alle 19, alla Locomotiva, Centro dei Ferrovieri, in via Rismondo 2, Distribuzione dei libri, scambialibro e servizio volontario di distribuzione dei libri della biblioteca. A cura dell'associazione Genitori ICS, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com, 3939412817.

Ogni martedì e venerdì, dalle 15 alle 16.30, alla Locomotiva, Centro dei Ferrovieri, in via Rismondo 2, Servizio di doposcuola. A cura di associazione Genitori ICS, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com.

Ogni martedì e venerdì, dalle 15 alle 18, in viale San Lazzaro 112, il Gioco della Tombola. A cura di A.P.S. - associazione di promozione sociale, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: 0444963068, centro.sf@libero.it.

Ogni mercoledì, dalle 10 alle 11.30, al Centro Durno Proti in contra' G. De Proti 3, Dentelli e Tondelli. Viaggio nel magico mondo del collezionismo. Incontri dedicati alla filatelia e alla numismatica. A cura dell'Unione filatelica e numismatica vicentina, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: circoscrizione1@comune.vicenza.it.

Ogni giovedì, dalle 15 alle 17.30, in viale San Lazzaro 112, Cucito e lavori manuali. A cura di A.P.S. Senza Frontiere - associazione di promozione sociale, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: 0444963068, centro.sf@libero.it.

Ogni giovedì, dalle 18 alle 19, al Centro Civico Circoscrizione 7 in via Rismondo 2, Yoga della risata. A cura di Laughter Yoga International University, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: circoscrizione7@comune.vicenza.it.

Ogni venerdì, alle 9.30 alle 10.45, al Centro Diurno Proti in contra' De' Proti 3, Corso di Tai Chi. A cura del Circolo d'Argento a.p.s., in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: 0444328064, circolodargento@gmail.com.

Ogni venerdì, dalle 19.15 alle 20.15, al Centro Civico Circoscrizione 3 in viale della Pace 89, Yoga della risata. A cura di Laughter Yoga International University, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione e con l'assessorato alla comunità e alle famiglie. Informazioni: viviana.casarotto@gmail.com.

Ogni sabato, previo appuntamento, dalle 10 alle 12, in viale San Lazzaro 112, Lezioni di Musica: Pianoforte. A cura di A.P.S. Senza Frontiere - associazione di promozione sociale, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: 0444963068, centro.sf@libero.it.

ELENCO MANIFESTAZIONI