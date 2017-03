Vicenza: gli appuntamenti nel centro storico e nei quartieri dal 9 al 17 marzo

Numerosi gli appuntamenti nel centro storico e nei quartieri di Vicenza da giovedì 9 a venerdì 17 marzo a cura dell’assessorato comunale alla partecipazione tra incontri, conferenze, corsi, mostre, mercatini, spettacoli, concerti e cinema.

Il calendario degli eventi:

Giovedì 9 marzo, alle 17, alle Gallerie d'Italia, Palazzo Leoni Montanari in contra' Santa Corona 25, “Muse e rime nei poeti del '900 italiano”, conferenza con Luisella Ferrarese. A cura della Società Dante Alighieri, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: 0444504293

Giovedì 9 marzo, dalle 18 alle 20, alla Locomotiva in via Rismondo 2, “Le Stagioni della Vita” – Laboratori di scrittura autobiografica. Serata di presentazione e raccolta delle iscrizioni. Lo scopo del corso è la ricerca e valorizzazione della propria storia attraverso la narrazione e la scrittura di frammenti autobiografici. I laboratori si articoleranno in 5 pomeriggi (16, 23, 30 marzo – 6, 27 aprile) e dureranno due ore ciascuno.. Corso a pagamento. A cura della Locomotiva, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni e iscrizioni: Luisa 3496098790 e Paola 3497805377, www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com

Giovedì 9 marzo, alle 20.30, al Centro Civico dei Ferrovieri in Via Rismondo 2, “Imparare ad aiutare la psiche”, conferenza ad ingresso libero. A cura dell’Associazione Culturale Nazionale Igienistiche naturali (A.C.N.I.N.), in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: sc@acnin.it o Ida Carboniero 0444375064, www.acnin.it.

Giovedì 9 marzo, alle 20.45, nella sede Circoscrizione 2 in via De Nicola, “Il tempo delle mete”, seconda di tre conferenze del ciclo: “Idee e spunti per affrontare il mondo della finanza con più consapevolezza”. L'Associazione Nazionale Alpini, Gruppo ANA Campedello, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione, ha organizzato un ciclo di tre serate durante le quali si parlerà di come, per investire, occorre sapere quali sono i rischi dei prodotti finanziari, ma occorre conoscere i propri obiettivi per riuscire poi a trasferire quanto costruito nel tempo. L'ingresso è libero. Informazioni: madda.antonio45@libero.it.

Venerdì 10 marzo, alle 20, alla Locomotiva in via Rismondo 2, proiezione in lingua francese del film “Rien à Déclarer” di Dany Boon. Il film tratta la storia di un doganiere francese (Dany Boon) che vive una storia d'amore con una giovane ragazza belga. Purtroppo il fratello di questa donna, un doganiere belga (Benoît Poelvoorde), è il più violento francofobo al mondo. A cura dell’associazione Alliance Française, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. L'ingresso è libero. Informazioni: Andrea 3205756050, www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com.

Sabato 11 marzo, dalle 9.30 alle 19.30, in piazza delle Erbe, “CentoxCento, mercato artigiano e contadino” con laboratori, degustazioni e dj set. A cura dell'Associazione Botteghe di Piazza delle Erbe e dell'Associazione Come un Incantesimo, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Il progetto CentoxCento è un programma di eventi dedicati alla manualità, al lavoro artigianale, ai designer indipendenti, makers e illustratori, alle autoproduzioni e ai piccoli produttori agricoli e orticoltori, alle piccole realtà locali che operano nel commercio e alle associazioni. Informazioni: pagina facebook CentoxCento mercato artigianale e contadino.

Sabato 11 marzo, alle 16.30, nella Galleria Parco Città in via Quadri 79, Miss Reginetta d'Italia 2017. Concorso nazionale di bellezza con Style Star Eventi. A cura della Galleria Parco Città e di Style Star Eventi, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: Circoscrizione 4 0444222740, circoscrizione4@comune.vicenza.it e www.parcocitta.it, info@parcocitta.it.

Sabato 11 marzo, alle 17, nel Centro Civico di via Calvi 60, “Le dinamiche interiori e il potere della trasformazione”, terzo incontro di sei sulla meditazione Raja Yoga. A cura dell'università spirituale mondiale Brahma Kumaris Onlus, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria. Informazioni: Laura Spada 3402152224, www.brahmakumaris.it, www.formazionespirituale.org

Sabato 11 marzo, alle 21, al Teatro Cà Balbi di Bertesinella, “Concerto Lirico” dedicato al tenore Franco Tonello, nel ventennale della scomparsa con la Corale “Le Voci dei Berici”, dirige Michele Bettinelli. In programma musiche di Mozart, Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi, Mascagni e Puccini. A cura degli Amici del Teatro Cà Balbi parrocchia di Bertesinella, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Ingresso: interi 8 euro, ragazzi fino 14 anni 4 euro. Informazioni: 0444 912779, www.teatrocabalbi.com.

Domenica 12 marzo dalle 8 alle 17 è in programma il mercato di antiquariato, collezionismo e vintage "Non Ho l'Età" in varie location del centro storico di Vicenza con l'esposizione di arredi antichi e del Novecento, ceramiche, casalinghi, opere grafiche d'epoca, filatelia, numismatica, modellismo, orologi, vinili, abbigliamento ed accessori vintage con oltre 150 espositori, antiquari ed hobbisti locali e nazionali. L'evento coinvolgerà 8 location di Vicenza: piazza Castello, piazza Duomo, contrà Garibaldi, contrà Pescherie Vecchie, piazzetta del Palladio, contrà del Monte, piazza dei Signori e piazza Biade.

Sabato 11 marzo, alle 21, nell'aula magna della scuola Carta in via Carta 3, “Bal Folk”, festa di danze popolari. A cura dell'associazione La Farandola, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Ingresso libero (è gradito qualsiasi contributo gastronomico per passare in compagnia la serata). Informazioni: lafarandola@yahoo.it, www.lafarandola.it.

Domenica 12 marzo, alle 18, al Centro Civico dei Ferrovieri in via Rismondo 2, musica pianistica dei concertisti del liceo Marchesi di Padova, in collaborazione con l’Associazione Mozart Padova – Italia. A cura dell’associazione Docenti Musicisti di Vicenza, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: circoscrizione7@comune.vicenza.it, 0444 222770.

Lunedì 13 marzo, alle 15.30, al Centro Civico dei Ferrovieri in via Rismondo 2, “L’occhio e le sue malattie con l’avanzare dell’età”, conferenza con relatrice Cristina Pellizzari. Rientra nei corsi culturali monografici gratuiti per adulti e pensionati, a cura della scuola del lunedì “Don Carlo Gastaldello", in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: circoscrizione7@comune.vicenza.it, 0444222770.

Lunedì 13 marzo, alle 20.30, al Centro Civico dei Ferrovieri in via Rismondo 2, “Bambini sicuri…adulti resilienti. Le basi della resilienza e della capacità di affrontare le difficoltà della vita”. Sarà relatrice la dottoressa Manuela Zorzi. A cura del Comune di Vicenza e Assogevi. Informazioni: circoscrizione7@comune.vicenza.it, 0444222770, manuzorzi@gmail.com, 347 5755353.

Mostre:

Fino a domenica 12 marzo, in contra' Piancoli 14, “Immaginario. Reale”, mostra di Italo Zappata. A cura di Galleria d'arte ARTU - Artisti Uniti. Orario: da martedì a domenica dalle 15.30 alle 19.30. Informazioni: www.artistiuniti.com, info@artistiuniti.com.

Fino al 10 aprile, nella Circoscrizione 7 (Zona Ferrovieri) in via Vaccari 107, “Noi due e il nostro mondo”, mostra di pittura di Renata Padovani e Gilda Guiotto dell'associazione Amici per l'Arte. A cura dell'associazione Amici per l'Arte, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e il martedì e il giovedì anche dalle 16.30 alle 18. Informazioni: 0444511669, 3387584031.

Iniziative e corsi continuativi:

Tutti i giorni, eccetto festivi, al Centro dei Ferrovieri in via Rismondo 2, Spazio lettura riviste e quotidiani – Studio - Postazioni internet wi-fi. Scambialibro - Letture Bambini. A cura della Locomotiva, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 - martedì e giovedì dalle 16 alle 19. Informazioni: www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com, 3939412817.

Ogni lunedì, dalle 21 alle 22.30, nell'aula magna della scuola Carta in via Carta 3, “Balla che ti passa”, corso di danza folk. A cura dell'associazione La Farandola, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: lafarandola@yahoo.it, www.lafarandola.it.

Ogni lunedì e giovedì, dalle 9 alle 11, al Centro Civico n. 7 (Ferrovieri) in via Rismondo 2, Scuola di italiano per immigrati stranieri. Corsi gratuiti di Lingua italiana. I livelli di lingua proposti sono elementare ed intermedio (A1 e A2+) e i corsi dureranno 4/8 mesi. A cura del Gruppo Comunicando, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: Centro Civico n. 7 0444222770, circoscrizione7@comune.vicenza.it.

Ogni martedì, dalle 20.30 alle 22.15, al Centro Civico della Circoscrizione n. 7 in via Rismondo 2, Corso base gratuito di Sahaja Yoga. A cura dell'Associazione di Promozione Sociale Sahaja Yoga, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione.

Dal martedì al giovedì, dalle 13 alle 18, in Riviera Berica, L'Attiko! Per ragazzi delle superiori. A cura della coop. Alinsieme, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Finita la scuola, uno spazio per preparare assieme il pranzo, studiare, imparare a organizzare il proprio tempo, per sperimentare insieme a un educatore la vita quotidiana in modo quasi indipendente. Per iscrizioni: segreteria@alinsiemecoop.org, 3455139791.

Ogni martedì e giovedì, dalle 16 alle 19, alla Locomotiva in via Rismondo 2, Distribuzione dei Libri e Scambialibro. Servizio volontario di distribuzione dei libri della Biblioteca. A cura dell'Associazione genitori ICS, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com, 3939412817.

Ogni martedì e venerdì, dalle 15 alle 16.30, alla Locomotiva in via Rismondo 2, Doposcuola. A cura di Associazione genitori ICS, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: locomotivaferrovieri@gmail.com, locomotivaferrovieri@gmail.com

Ogni mercoledì, dalle 10 alle 11.30, in contra' G. De Proti 3, Dentelli e Tondelli. Viaggio nel magico mondo del collezionismo. Incontri dedicati alla filatelia e alla numismatica. A cura dell'Unione filatelica e numismatica vicentina, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: circoscrizione1@comune.vicenza.it

Ogni mercoledì, alle 15, al Centro Diurno Proti, contra’ De' Proti 3, "La Grande Tombola" a cura del Circolo d'Argento a.p.s., in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: 0444 328064, circolodargento@gmail.com.

Ogni giovedì, alle 15, al Centro Diurno Proti, contra’ De' Proti 3, Scuola di Burraco con la maestra Valeria Croci. A cura del Circolo d'Argento a.p.s., in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: 0444 328064, circolodargento@gmail.com.

Ogni giovedì, dalle 18 alle 19, al Centro Civico Circoscrizione 7 in via Rismondo 2, Yoga della Risata. A cura di Laughter Yoga International University, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: circoscrizione7@comune.vicenza.it

Ogni venerdì, dalle 19.15 alle 20.15, al Centro Civico Circoscrizione 3 in viale della Pace 89, Yoga della Risata. A cura di Laughter Yoga International University, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione e con l'assessorato alla comunità e alle famiglie. Informazioni: viviana.casarotto@gmail.com

