Vicenza: gli appuntamenti nel centro storico e nei quartieri dal 23 al 30 marzo

Numerosi gli appuntamenti nel centro storico e nei quartieri di Vicenza da giovedì 23 a giovedì 30 marzo a cura dell’assessorato comunale alla partecipazione tra incontri, conferenze, iniziative, corsi, mostre, concerti, spettacoli e teatro.

Il calendario degli eventi nel capoluogo berico:

Giovedì 30 marzo alle 17, alle Gallerie d'Italia di Palazzo Leoni Montanari, in contra' Santa Corona 25, si terrà il terzo incontro del ciclo “Lectura Dantis: tre incontri sulla Vita Nova di Dante”: “Era venuta nella mente mia quella donna gentil cui piange amore” (cap.26-42)” a cura di Erminio Villani. L'iniziativa è a cura della Società Dante Alighieri, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Per informazioni: 0444504293.

Giovedì 23 marzo, alle 20.30, al Centro Civico dei Ferrovieri in via Rismondo 2, la conferenza “Fascinazione, innamoramento e amore”. A cura dell’Associazione culturale nazionale igienistiche naturali (A.C.N.I.N.), in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. L'ingresso è gratuito. Informazioni: sc@acnin.it o Ida Carboniero allo 0444375064, www.acnin.it

Giovedì 23 marzo, alle 20.45, alla Locomotiva in via Rismondo 2, “Bolivia: là dove la terra tocca il cielo”. Conferenza su una cultura antichissima e straordinariamente attuale. A cura della Locomotiva, in collaborazione con la “Scuola del Lunedì” e con l'assessorato alla partecipazione. L'ingresso è gratuito. Informazioni: il referente Giuseppe 3201815731, www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com

Venerdì 24 marzo, alle 20.30, a Villa Tacchi in viale della Pace, “Conoscere gli strumenti: I fiati” per il ciclo “Il piacere di ascoltare”, con la partecipazione di Stefania Redaelli e degli allievi del Conservatorio Arrigo Pedrollo. A cura del Centro italo-tedesco, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: 0444512516, info@italotedesco.de, www.italotedesco.de

Sabato 25 marzo, alle 16.30, alla Galleria Parco Città in via Quadri 79, “Scivolo gonfiabile gratis. Animazione per bambini”. A cura della Galleria Parco Città, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: www.parcocitta.it, info@parcocitta.it, Circoscrizione 4 0444222740, circoscrizione4@comune.vicenza.it

Sabato 25 marzo, alle 17, al Centro Civico di via Calvi 60, “Gli 8 poteri interiori” quinto incontro del corso base di meditazione Raja Yoga. A cura dell'Università spirituale mondiale Brahma Kumaris Onlus, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. L'ingresso è libero e la prenotazione è obbligatoria. Informazioni: Laura Spada 3402152224,www.brahmakumaris.it, www.formazionespirituale.org

Sabato 25 marzo, alle 20.45, nella chiesa di Santa Maria Maddalena alle Maddalene Vecchie, concerto “Gran Galà Lirico per il 25° di Fondazione del Comitato per il restauro del complesso monumentale di Maddalene”. Concerto lirico a cura di Pier Zordan (baritono), Enrico Pertile (tenore), Sandra Foschiatto (soprano) e Stefano Bettineschi (pianoforte). A cura del Comitato per il restauro del complesso monumentale di Maddalene, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: Comitato per il restauro del complesso monumentale 3297454736, giannarotti@vodafone.it

Sabato 25 marzo, alle 21, al Teatro Cà Balbi di Bertesinella, spettacolo “Grisù, Giuseppe e Maria”, una commedia dialettale di Gianni Clementi con la Compagnia La Moscheta (Colognola ai Colli) e la regia di Daniele Marchesini. A cura degli Amici del Teatro Cà Balbi parrocchia di Bertesinella, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Il costo dei biglietti interi è di 8 euro mentre quello dei biglietti ridotti (per ragazzi fino 14 anni) è di 4 euro. Informazioni: 0444912779, www.teatrocabalbi.com

Lunedì 27 marzo, alle 15.30, al Centro Civico dei Ferrovieri in via Rismondo 2, la conferenza “San Romero de America” con relatore Marco Cantarelli. L'incontro fa parte dei corsi culturali monografici gratuiti per adulti e pensionati. A cura della Scuola del lunedì “Don Carlo Gastaldello”, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: circoscrizione7@comune.vicenza.it, 0444222770.

Lunedì 27 marzo, alle 20.30, al Centro Civico dei Ferrovieri in via Rismondo 2, la conferenza "Da crisalide a farfalla. Autostima al femminile". Sarà relatrice la dottoressa Maria Stocchiero. L'incontro fa parte della rassegna “Star Bene – Benessere e psicologia”, in collaborazione con l'assessorato alla comunità e alle famiglie. L'iscrizione è obbligatoria. Informazioni: circoscrizione7@comune.vicenza.it, 0444222770, 0444506513, mar.sto@virgilio.it

Mercoledì 29 marzo, alle 20.30, al Centro Civico dei Ferrovieri in via Rismondo 2, la conferenza "La principessa che credeva nelle favole: accedere all’amore nella coppia rinunciando alle illusioni infantili". Incontro dedicato alle donne per favorire la consapevolezza del proprio modo di vivere”. Sarà relatrice la dottoressa Mariarosa Ferrari. L'incontro fa parte della rassegna “Star Bene: Benessere e psicologia”, in collaborazione con l'assessorato alla comunità e alle famiglie. L'iscrizione è obbligatoria. Informazioni: circoscrizione7@comune.vicenza.it, 0444222770, 3395403247, mariarosaferrari@ordinepsicologiveneto.it

Giovedì 30 marzo alle 20.45 in via Rismondo 2 si terrà l'incontro con l’agronomo Lino Cunegato sul tema “L’orto in famiglia. Gestione generale per un utilizzo sano delle coltivazioni”. L'iniziativa è a cura de La Locomotiva, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Per informazioni: 3939412817, www.locomotivaferrovieri.it - locomotivaferrovieri@gmail.com

Mostra:

Fino al 10 aprile, nella circoscrizione 7 (zona Ferrovieri) in via Vaccari 107, “Noi due e il nostro mondo”, mostra di pittura di Renata Padovani e Gilda Guiotto dell'associazione Amici per l'Arte. A cura dell'associazione Amici per l'Arte, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e il martedì e il giovedì anche dalle 16.30 alle 18. Informazioni: 0444511669, 3387584031.

Iniziative, corsi ed appuntamenti continuativi:

Tutti i giorni, eccetto festivi, al Centro dei Ferrovieri in via Rismondo 2, Spazio lettura riviste e quotidiani, studio, postazioni internet wi-fi, scambialibro, letture bambini. A cura della Locomotiva in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Orario di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì dalle 16 alle 19. Informazioni: www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com, 3939412817.

Tutti i giorni, eccetto festivi, alle 15, al Centro Diurno Proti in contra' De' Proti 3, La Grande Tombola. A cura del Circolo d'Argento a.p.s., in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: 0444328064, circolodargento@gmail.com.

Tutti i giorni, eccetto festivi, alle 15, in viale San Lazzaro 112, Gioco delle Carte. A cura di A.P.S. - Associazione di Promozione Sociale, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: 0444963068, centro.sf@libero.it.

Ogni lunedì, dalle 21 alle 22.30, nell'aula magna della scuola Carta in via Carta 3, il corso di danza folk “Balla che ti passa”. Ciclo di 13 incontri con contributo. Primo incontro gratuito. A cura dell'associazione La Farandola, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: lafarandola@yahoo.it, www.lafarandola.it.

Ogni lunedì e giovedì, alle 15, al Centro Diurno Proti in contra' De' Proti 3, Scuola di Burraco con la maestra Valeria Croci. A cura del Circolo d'Argento a.p.s., in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: 0444328064, circolodargento@gmail.com.

Ogni lunedì e giovedì dalle 9 alle 11 presso il Centro Civico n. 7 (Ferrovieri) di Vicenza in via Rismondo 2 sono in programma i corsi gratuiti della scuola di italiano per immigrati stranieri.Livelli: elementare e intermedio (A1 e A2+). Durata 4/8 mesi. L'iniziativa è a cura del Gruppo Comunicando in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione del comune di Vicenza. Info Centro Civico 7: telefono 0444.222770.

Ogni martedì, dalle 20.30 alle 22.15, al Centro Civico della Circoscrizione 7 in via Rismondo 2, corso base gratuito di Sahaja Yoga. A cura dell'associazione di promozione sociale Sahaja Yoga, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Per informazioni: 0444222772, circoscrizione7@comune.vicenza.it

Dal martedì al giovedì, dalle 13 alle 18, in Riviera Berica, L'Attiko! Per ragazzi delle superiori. A cura della cooperativa Alinsieme, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Finita la scuola, uno spazio per preparare assieme il pranzo, studiare, imparare a organizzare il proprio tempo, per sperimentare insieme a un educatore la vita quotidiana in modo quasi indipendente. Per iscrizioni: segreteria@alinsiemecoop.org, 3455139791.

Ogni martedì e giovedì, dalle 16 alle 19, alla Locomotiva, Centro dei Ferrovieri, in via Rismondo 2, distribuzione dei libri, scambialibro e servizio volontario di distribuzione dei libri della biblioteca. A cura dell'associazione Genitori ICS, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com, 3939412817.

Ogni martedì e venerdì, dalle 15 alle 16.30, alla Locomotiva, Centro dei Ferrovieri, in via Rismondo 2, servizio di doposcuola a cura di associazione Genitori ICS, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com.

Ogni martedì e venerdì, dalle 15 alle 18, in viale San Lazzaro 112, il "Gioco della Tombola" a cura di A.P.S. - associazione di promozione sociale, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: 0444963068, centro.sf@libero.it.

Ogni mercoledì, dalle 10 alle 11.30, al Centro Diurno Proti in contra' G. De Proti 3, Dentelli e Tondelli. Viaggio nel magico mondo del collezionismo. Incontri dedicati alla filatelia e alla numismatica. A cura dell'Unione filatelica e numismatica vicentina, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: circoscrizione1@comune.vicenza.it.

Ogni giovedì, dalle 15 alle 17.30, in viale San Lazzaro 112, cucito e lavori manuali. A cura di A.P.S. Senza Frontiere - associazione di promozione sociale, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: 0444963068, centro.sf@libero.it.

Ogni giovedì, dalle 18 alle 19, al Centro Civico Circoscrizione 7 in via Rismondo 2, Yoga della risata. A cura di Laughter Yoga International University, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: circoscrizione7@comune.vicenza.it.

Ogni venerdì, alle 9.30 alle 10.45, al Centro Diurno Proti in contra' De' Proti 3, corso di Tai Chi a cura del Circolo d'Argento a.p.s., in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: 0444328064, circolodargento@gmail.com.

Ogni venerdì, dalle 19.15 alle 20.15, al Centro Civico Circoscrizione 3 in viale della Pace 89, Yoga della risata. A cura di Laughter Yoga International University, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione e con l'assessorato alla comunità e alle famiglie. Informazioni: viviana.casarotto@gmail.com.

Ogni sabato, previo appuntamento, dalle 10 alle 12, in viale San Lazzaro 112, lezioni di musica – pianoforte. A cura di A.P.S. Senza Frontiere - associazione di promozione sociale, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: 0444963068, centro.sf@libero.it.

