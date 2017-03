Vicenza: gli appuntamenti nel centro storico e nei quartieri dal 17 al 22 marzo

Tantissimi gli appuntamenti nel centro storico e nei quartieri di Vicenza da giovedì16 a mercoledì 22 marzo a cura dell’assessorato comunale alla partecipazione tra incontri, conferenze, corsi, laboratori, mostre, mercatini e spettacoli.

Il calendario completo degli eventi:

Giovedì 16 marzo, alle 17, alle Gallerie d'Italia, Palazzo Leoni Montanari in contra' Santa Corona 25, “Lectura Dantis: tre incontri sulla Vita Nova di Dante”. Il primo incontro sarà incentrato sull'incipit della Vita Nova: “Apparve a me vestita di nobilissimo colore” (capitoli 1-12), a cura di Chiara Magaraggia, con scelte musicali di Linda Viero. A cura della Società Dante Alighieri, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: 0444504293

Giovedì 16 marzo, dalle 17 alle 18.30, alla Locomotiva in via Rismondo 2, “Disegnastorie. Laboratori e giochi per bambini e ragazzi tra i 6 e in 12 anni”. A cura di Katarina, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. L'ingresso è gratuito. Informazioni: la referente Katarina kattylemail@yahoo.it, www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com.

Giovedì 16 marzo, alle 20.30, al Centro Civico dei Ferrovieri in via Rismondo 2, “Nel castello dei destini incrociati: l’incontro con la propria storia familiare”. Come tracciare una mappa per orientarsi nell’incrocio delle storie familiari. Relatrice sarà la dottoressa Mariarosa Ferrari. L'incontro fa parte della rassegna “Star Bene – Benessere e psicologia”, in collaborazione con l'assessorato alla comunità e alle famiglie. L'iscrizione è obbligatoria e può essere effettuata tramite e-mail: mariarosaferrari@ordinepsicologiveneto.it o telefonicamente ai numeri 0444222770 e 3395403247. Informazioni: circoscrizione7@comune.vicenza.it.

Giovedì 16 marzo, alle 20.45, nella sede Circoscrizione 2 in via De Nicola, “Il passaggio generazionale”, ultima di tre conferenze del ciclo: Idee e spunti per affrontare il mondo della finanza con più consapevolezza. A cura dell'Associazione Nazionale Alpini, Gruppo ANA Campedello, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. L'ingresso è libero. Informazioni: madda.antonio45@libero.it.

Venerdì 17 marzo, alle 20.45, alla Locomotiva in via Rismondo 2, “La periferia al centro, nuove pratiche di resilienza urbana”. Presentazione del libro “La città resiliente” con la presenza dell’autore dottor Piero Pelizzaro e dell’assessore alla progettazione e sostenibilità urbana Antonio Dalla Pozza. La resilienza è, in breve, l’arte di adattarsi ai cambiamenti, trasformando così le incertezze in occasioni e i rischi in innovazione. La “crisi” e i cambiamenti climatici mettono oggi alla prova le città con “eventi estremi”: uragani, inondazioni, isole di calore. Durante la serata presenteremo i progetti più avanzati di climate adaptation e di rigenerazione urbana. A cura della Locomotiva, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. L'ingresso è libero. Informazioni: www.locomotivaferrovieri.it - locomotivaferrovieri@gmail.com, Piero 3479687258.

Sabato 18 marzo, tutto il giorno, in piazzale De Gasperi, torna “Il Circo delle Pulci”, mercatino vintage e di artigianato creativo. A cura dell'associazione culturale “Pandora”, in collaborazione con il Comitato di piazza Castello ed esercizi commerciali della zona, in particolare il “Bar Castello”, e con l'assessorato alla partecipazione. Saranno esposti oggetti di collezionismo, articoli di abbigliamento e accessori per la casa. Sono inoltre in programma attività collaterali ed intrattenimenti: laboratori creativi per bambini, stand di solidarietà e proposte musicali. Informazioni: associazioneculturalepandora@gmail.com.

Sabato 18 marzo, alle 9.30, al Centro Civico dei Ferrovieri in via Rismondo 2, “L’arte di lasciar andare”. Cosa ci spinge ad attaccarci in modo disfunzionale alle persone, agli oggetti, ai pensieri. Sarà relatrice la dottoressa Maria Stocchiero. L'incontro fa parte della rassegna “Star Bene – Benessere e psicologia”, in collaborazione con l'assessorato alla comunità e alle famiglie. L'iscrizione è obbligatoria. Informazioni: circoscrizione7@comune.vicenza.it, 0444222770, 0444506513, mar.sto@virgilio.it.

Sabato 18 marzo, alle 16.30, nella Galleria Parco Città in via Quadri 79, Trenino di Primavera. Animazione per bambini. A cura della Galleria Parco Città, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: Circoscrizione 4, 0444222740, circoscrizione4@comune.vicenza.it e www.parcocitta.it, info@parcocitta.it.

Sabato 18 marzo, alle 17, al Centro Civico di via Calvi 60, “Lo Yoga: l'unione con il Supremo” corso base di meditazione Raja Yoga, quarto di sei incontri. A cura dell'Università spirituale mondiale Brahma Kumaris Onlus, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. L'ingresso è libero con prenotazione obbligatoria. Informazioni: Laura Spada 3402152224, www.brahmakumaris.it, www.formazionespirituale.org.

Sabato 18 marzo, alle 21, al Teatrino di Bertesina in via San Cristoforo, “Camere da letto”, una commedia brillante di Alan Ayckbourn con la Compagnia teatrale Estravagario (Verona) e la regia di Alberto Bronzato. A cura della parrocchia di Bertesina, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. L'ingresso costa 10 euro per gli adulti e 6 euro fino ai 14 anni. Informazioni e prenotazioni: Italo Zuccon 0444511645, 3476416986.

Domenica 19 marzo, dalle 15.30 alle 17.30, alla Locomotiva in via Rismondo 2, “Belinda fuori dal gregge” - Diritto alla pace, tolleranza e solidarietà. Si tratta di un percorso di letture espressive tratte dalla Carta Internazionale dei Diritti dei Bambini. Al termine saranno effettuati laboratori di manualità. A cura di Ensemble Teatro Vicenza, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Verrà letta la storia di Belinda, una pecora sognatrice che vuole raggiungere le nuvole sospinte dal vento ed essere libera. Una favola per stare insieme, socializzare e comprendere la bellezza di essere diversi, unici, speciali. L'evento è ad offerta libera. Informazioni: www.locomotivaferrovieri.it - locomotivaferrovieri@gmail.com, la referente Irma 3355439976.

Lunedì 20 marzo alle 15.30 al Centro Civico dei Ferrovieri in via Rismondo 2 la conferenza "Alimentazione e reflusso gastroesofageo" con relatrice Luisa Milan. A cura della scuola del lunedì “Don Carlo Gastaldello”, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. La conferenza fa parte di corsi culturali monografici gratuiti per adulti e pensionati. Informazioni: circoscrizione7@comune.vicenza.it, 0444222770.

Martedì 21 marzo, alle 15, al Centro diurno Proti in contra' De' Proti 3, Festa di Primavera. A cura del Circolo d'Argento a.p.s., in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: 0444328064, circolodargento@gmail.com.

Mercoledì 22 marzo, alle 17, alle Gallerie d'Italia, Palazzo Leoni Montanari in contra' Santa Corona 25, “Lectura Dantis: tre incontri sulla Vita Nova di Dante”. Si tratta del secondo incontro: “Donna pietosa di novella etade” (capitoli 13-25) a cura di Gabriella Azzalini. A cura della Società Dante Alighieri, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: 0444504293.

Mercoledì 22 marzo, alle 17.30, al Centro Polifunzionale di Alinsieme in via Riviera Berica 254, “Yoga per bambini. Una pausa di serenità per i nostri figli. Scopri I benefici dello Yoga!”, incontro di prova. A cura di Coop. Alinsieme, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Incontro gratuito, a numero chiuso, è richiesta la prenotazione. Informazioni e iscrizioni: segreteria@alinsiemecoop.org, 3455139791.

Mercoledì 22 marzo, alle 20.30, al Centro Civico dei Ferrovieri in via Rismondo 2, “Il corpo che parla … cosa ci dice?”. Anche il corpo può mandarci dei segnali a cui spesso siamo sordi. Sarà relatrice la dottoressa Monica Marinotto. L'incontro fa parte della rassegna “Star Bene – Benessere e psicologia”, in collaborazione con l'assessorato alla comunità e alle famiglie. L'iscrizione è obbligatoria. Informazioni: circoscrizione7@comune.vicenza.it, 0444222770, 3471521686, monica.marinotto@gmail.com.

Mostra:

Fino al 10 aprile, nella Circoscrizione 7 (Zona Ferrovieri) in via Vaccari 107, “Noi due e il nostro mondo”, mostra di pittura di Renata Padovani e Gilda Guiotto dell'associazione Amici per l'Arte. A cura dell'associazione Amici per l'Arte, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e il martedì e il giovedì anche dalle 16.30 alle 18. Informazioni: 0444511669, 3387584031.

Appuntamenti continuativi:

Tutti i giorni, eccetto festivi, al Centro dei Ferrovieri in via Rismondo 2, Spazio lettura riviste e quotidiani-Studio-Postazioni internet wi-fi. Scambialibro - Letture Bambini. A cura della Locomotiva, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Orario di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 martedì e giovedì dalle 16 alle 19. Informazioni: www.locomotivaferrovieri.it - locomotivaferrovieri@gmail.com - 393.9412817.

Tutti i giorni, eccetto festivi, alle 15, al Centro diurno Proti in contra' De' Proti 3, La Grande Tombola. A cura del Circolo d'Argento a.p.s., in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: 0444 328064, circolodargento@gmail.com.

Tutti i giorni, eccetto festivi, alle 15, in viale San Lazzaro 112, Gioco delle Carte. A cura di A.P.S. - Associazione di Promozione Sociale, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: 0444963068, centro.sf@libero.it.

Ogni lunedì, dalle 21 alle 22.30, nell'aula magna della scuola Carta in via Carta 3, il corso di danza folk “Balla che ti passa”. A cura dell'Associazione La Farandola, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: lafarandola@yahoo.it, www.lafarandola.it.

Ogni lunedì e giovedì, dalle 9 alle 11, al Centro Civico n. 7 (Ferrovieri) in via Rismondo 2, Scuola di italiano per Immigrati Stranieri. Corsi gratuiti di Lingua Italiana. A cura del Gruppo Comunicando, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. I livelli di lingua proposti sono elementare e intermedio (A1 e A2+), della durata: 4/8 mesi. Informazioni: Centro Civico 7, 0444222770, circoscrizione7@comune.vicenza.it.

Ogni lunedì e giovedì, alle 15, al Centro diurno Proti in contra' De' Proti 3, Scuola di Burraco con la maestra Valeria Croci. A cura del Circolo d'Argento a.p.s., in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: 0444328064, circolodargento@gmail.com.

Ogni martedì, dalle 20.30 alle 22.15, al Centro Civico della Circoscrizione 7 in via Rismondo 2, Corso base gratuito di Sahaja Yoga. A cura dell'Associazione di Promozione Sociale Sahaja Yoga, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione.

Dal martedì al giovedì, dalle 13 alle 18, in Riviera Berica, L'Attiko! Per ragazzi delle superiori. A cura della coop. Alinsieme, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Finita la scuola, uno spazio per preparare assieme il pranzo, studiare, imparare a organizzare il proprio tempo, per sperimentare insieme a un educatore la vita quotidiana in modo quasi indipendente. Per iscrizioni: segreteria@alinsiemecoop.org, 3455139791.

Ogni martedì e giovedì, dalle 16 alle 19, alla Locomotiva in via Rismondo 2, Distribuzione dei Libri e Scambialibro. Servizio volontario di distribuzione dei libri della Biblioteca. A cura dell'Associazione genitori ICS, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com, 3939412817.

Ogni martedì e venerdì, dalle 15 alle 16.30, alla Locomotiva in via Rismondo 2, Doposcuola. A cura di Associazione genitori ICS, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: locomotivaferrovieri@gmail.com, locomotivaferrovieri@gmail.com.

Ogni martedì e venerdì, dalle ore 15 alle 18, in viale San Lazzaro 112, il Gioco della Tombola. A cura di A.P.S. - Associazione di Promozione Sociale, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: 0444963068, centro.sf@libero.it.

Ogni mercoledì, dalle 10 alle 11.30, in contra' G. De Proti 3, Dentelli e Tondelli. Viaggio nel magico mondo del collezionismo. Incontri dedicati alla filatelia e alla numismatica. A cura dell'Unione filatelica e numismatica vicentina, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: circoscrizione1@comune.vicenza.it

Ogni giovedì, dalle 15 alle 17.30, in viale San Lazzaro 112, Cucito e Lavori Manuali. A cura di A.P.S. - Associazione di Promozione Sociale, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: 0444963068, centro.sf@libero.it.

Ogni giovedì, dalle 18 alle 19, al Centro Civico Circoscrizione 7 in via Rismondo 2, Yoga della Risata. A cura di Laughter Yoga International University, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: circoscrizione7@comune.vicenza.it

Ogni venerdì, alle ore 9.30 e alle 10.45, al Centro diurno Proti in contra' De' Proti 3, Corso di Tai Chi. A cura del Circolo d'Argento a.p.s., in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: 0444328064, circolodargento@gmail.com.

Ogni venerdì, dalle 19.15 alle 20.15, al Centro Civico Circoscrizione 3 in viale della Pace 89, Yoga della Risata. A cura di Laughter Yoga International University, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione e con l'assessorato alla comunità e alle famiglie. Informazioni: viviana.casarotto@gmail.com .

Ogni sabato, previo appuntamento, dalle 10 alle 12, in viale San Lazzaro 112, Lezioni di Musica – Pianoforte. A cura di A.P.S. - Associazione di Promozione Sociale, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: 0444963068, centro.sf@libero.it.

ELENCO MANIFESTAZIONI