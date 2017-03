Vicenza: gli appuntamenti nel centro storico dal 3 al 5 marzo

Fine settimana ricco di eventi nel centro storico di Vicenza tra piazza Castello, piazza delle Erbe e corso Fogazzaro a cura dell’assessorato comunale alla partecipazione. Dal venerdì 3 a domenica 5 marzo si svolgeranno numerosi mercatini da "Collezionare" al Festival delle Tradizioni Italiane fino a "Creatività e Arte" oltre al tradizionale "Fuori Mercato".

Sabato 4 marzo dalle 9 alle 19 a Vicenza in corso Fogazzaro, fino all'incrocio con contra’ Pedemuro San Biagio, e in via Battisti ci sarà “Collezionare”, un appuntamento ormai consolidato che gode di un buon riscontro di pubblico. Si tratta di una mostra mercato dedicata al collezionismo specializzato, all’oggettistica, al piccolo antiquariato, al vintage e a tutto ciò che può essere al centro di un interesse e di una passione. L’evento, organizzato dall'Associazione Vivere Fogazzaro, si ripeterà ogni primo sabato del mese: 1 aprile, 6 maggio e 3 giugno. Per maggiori informazioni: goldlion66@gmail.com.

Domenica 5 marzo dalle 9 alle 19 a Vicenza in corso Fogazzaro, fino all'incrocio con contra’ Pedemuro San Biagio, e in via Battisti si terrà “Creatività ed Arte”, una mostra mercato per gli appassionati della manualità creativa: cucito, decorazione, intaglio del legno, lavorazione del ferro, bijou. Oltre a questa tipologia di espositori, troveranno spazio anche artisti dediti alla pittura, alla scultura e alla ceramica. La manifestazione, organizzata dall'Associazione Vivere Fogazzaro, si ripeterà per le successive prime domeniche del mese: 2 aprile, 7 maggio e 4 giugno. Per maggiori informazioni: goldlion66@gmail.com.

Inoltre ad animare piazza delle Erbe ci sarà “Fuori Mercato”, rassegna di articoli vintage, di artigianato e derivati dal riciclo creativo, sabato 4 e domenica 5 marzo, dalle 9 alle 19.30. Sarà presente una sezione dedicata alle tendenze di artigianato artistico e riciclo creativo per la trasformazione di oggetti e materiali in articoli di diverso pregio, con nuovi contenuti di design e originalità e con una nuova forte impronta manuale e creativa. Si effettueranno laboratori creativi per bambini ed adulti. L'evento è organizzato dall'associazione culturale Pandora, in accordo con l’associazione “Botteghe di Piazza delle Erbe” e in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Per maggiori informazioni contattare:associazioneculturalepandora@gmail.com.

Da venerdì 3 a domenica 5 marzo, dalle 9 alle 20, in piazza Castello arriva il “Festival delle Tradizioni Italiane”, organizzato dalla società Marta Bulli, in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione. La mostra mercato per la vendita di specialità alimentari regionali vedrà la presenza di operatori provenienti da varie parti d'Italia che offriranno assaggi gratuiti. Ci saranno stand di articoli artigianali, si potrà assistere a dimostrazioni di lavorazione del vetro, dei metalli, del legno e della pelle. Inoltre saranno presenti stand per la vendita di prodotti naturali, biologici e legati alla cura del benessere, tutti di origine italiana. Per maggiori informazioni contattare: marta6718@libero.it.

