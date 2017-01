Vicenza: gli appuntamenti nei quartieri per l'Epifania

Numerosi gli appuntamenti nei quartieri di Vicenza per l'Epifania tra concerti, spettacoli, feste, manifestazioni ed animazione per i più piccoli da giovedì 5 a domenica 8 gennaio 2017.

Il calendario degli eventi:

Giovedì 5 gennaio, alle 16.30 nella Galleria Parco Città, animazione per bambini con la Befana e Vicenza Danza. A cura Galleria Parco Città e Vicenza Danza in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info Circoscrizione 4: 0444.222740, circoscrizione4@comune.vicenza.it, www.parcocitta.it info@parcocitta.it

Venerdì 6 gennaio, alle 15.30, Festa dei Nonni e della Befana, pomeriggio di festa con la Befana e concerto del coro delle famiglie nella chiesa Sacra Famiglia e San Lazzaro, a cura del Circolo Noi San Lazzaro in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Circolo Noi S. Lazzaro tel. 320 1715897 - pietro.balestra56@alice.it

Venerdì 6 gennaio, alle 17, Brusa la Vecia, tradizionale appuntamento della Befana alla scuola media Carta a cura del Gruppo Ferrock in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Nicola Nicoli 349.8941570

Venerdì 6 gennaio, alle 20, chiusura delle luminarie e dell'albero di Natale al parco giochi di via Durando, a cura del Comitato Pro San Bortolo in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Comitato Pro San Bortolo tel. 0444 321220 - asdprosanbortolo@libero.it

Sabato 7 gennaio, alle 16.30, spettacolo di musica e danze irlandesi con Irish Band alla Galleria Parco Città, via Quadri 79. A cura di Galleria Parco Città e Scaletta 62 in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Circoscrizione n.4 tel. 0444 222740 - circoscrizione4@comune.vicenza.it, www.parcocitta.it, info@parcocitta.it

Domenica 8 gennaio, alle 16.30, nella chiesa Immacolata di Lourdes di Anconetta, Anconetta in concerto, IV edizione: “Crescendo insieme...” Esibizione di musicisti diretti dalla maestra Linda Magaraggia, con la partecipazione di Neuma quartetto d'archi, The Sound Ensemble, interventi danzanti della scuola di danza Free Armony Dance Time, Debojo Gruppo Rock, insegnanti della scuola Musicaria, e la partecipazione straordinaria del chitarrista don Giancarlo Pianezzola, parroco di Anconetta. A cura Parrocchia Immacolata di Lourdes di Anconetta in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Circoscrizione 4 tel. 0444 222740

Domenica 8 gennaio, alle 16.30, nella chiesa Parrocchiale di San Paolo, XXXII Concerto di Natale con il Coro ed ensemble strumentale I Polifonici Vicentini, direttore Pierluigi Comparin, presenta Bepi De Marzi. A cura di Associazione Iniziative Culturali Parrocchia di San Paolo in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Circoscrizione 5 tel. 0444 222750 - circoscrizione5@comune.vicenza.it

Fino a domenica 15 gennaio 2017 “Concorso fotografico memorial G. Pozzer”. Mostra fotografica di 50 immagini ammesse e premiate al concorso in circoscrizione 6, via Thaon di Revel 44. Orario: dal lunedì al venerdì ore 9 -12.30, martedì e giovedì 16.30 – 18.

A cura Fotoclub Il Punto Focale in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Circoscrizione 6 tel. 0444 222760 - circoscrizione6@comune.vicenza.it

