Vicenza: gli appuntamenti nei quartieri dall'11 al 17 febbraio

Numerosi gli appuntamenti nei quartieri di Vicenza da sabato 11 a venerdì 17 febbraio a cura dell'assessorato comunale alla partecipazione tra mostre, incontri, corsi, iniziative, manifestazioni, spettacoli, teatro e concerti.

Il calendario degli eventi:

Sabato 11 febbraio, alle 16.30 sfilata con canto e danza, concorso nazionale di bellezza con Style Star Eventi alla Galleria Parco Città di via Quadri 79, a cura di Galleria Parco Città e Style Star Eventi, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Circoscrizione n.4 tel. 0444 222740 - circoscrizione4@comune.vicenza.it - www.parcocitta.it - info@parcocitta.it.

Sabato 11 febbraio, dalle 20 a La Locomotiva - Centro dei Ferrovieri, via Rismondo 2, “Una notte tra i libri magici”, animazione ed iniziative dedicate ai bambini con fiabe e caccia al tesoro notturna. A cura della Cooperativa La Casetta, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info e iscrizioni: Giulia 333.7285570 e Alessia 347.0855060 - www.locomotivaferrovieri.it - mail locomotivaferrovieri@gmail.com.

Sabato 11 febbraio, alle 20.45, nella palestra del Centro Comunitario di Madonna della Pace - Stanga, “Casa Dolce Casa”, commedia in diletto veneto di Loredana Cont, con la Compagnia Teatrale La Colombara (Breganze); adattamento e regia di Lorenza Facchin. A cura dell'Associazione Nuovo Club 61, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Entrata ad offerta libera. Le offerte saranno devolute a S. Vicenzo Parrocchiale, AIL - Associazione Italiana contro le Leucemie e AVILL - Associazione Vicentina per le Leucemie ed i Linfomi.

Sabato 11 febbraio, alle 21 al Teatro Cà Balbi di Bertesinella, “Coinquilino cercasi, ovvero Ch'el cielo me la manda bona!”, commedia dialettale di R. Giacomozzi con la Compagnia Teatroinsieme di Zugliano. Traduzione in lingua veneta, adattamento e regia di Gabriella Loss. A cura degli Amici del Teatro Cà Balbi Parrocchia di Bertesinella, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Ingresso: interi euro 8 / ragazzi fino 14 anni euro 4. Info e prenotazioni: tel. 0444 912779 - www.teatrocabalbi.com.

Domenica 12 febbraio, alle 15 nel Salone di Villa Tacchi, viale della Pace 87, “Pomeriggio in Africa”, un'esplorazione virtuale dell'Africa con foto, musica e filmati, con la partecipazione di Gaetana Da Rin, viaggiatrice e fotografa ed alcuni amici africani. A cura di Cittadinanza e Salute, Associazione di volontariato per la salute mentale, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: cittadinanzaesalute@gmail.com - www.cittadinanzaesalute.org.

Domenica 12 febbraio, dalle 15.30 alle 17.30 “I bambini delle fiabe - Diritto alla Protezione e Fantasia”, letture espressive a cura di Ensemble Teatro Vicenza a La Locomotiva, Centro dei Ferrovieri, via Rismondo 2, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Irma 335.5439976 - www.locomotivaferrovieri.it - locomotivaferrovieri@gmail.com.

Domenica 12 febbraio, alle 16 al Teatro San Giuseppe, via Mercato Nuovo, “Maldamore”, commedia di A.Longoni, con la Compagnia “Teatro delle Lune” di Montebelluna (TV). Rassegna Teatrosei 2017 (vedi programma). A cura di Teatrosei, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Ingresso: pomeridiano intero 7 euro e ridotto 5 euro. Info: F.I.T.A. Vicenza 0444.323837 - fitavicenza@libero.it - La Ringhiera 347 1747432 - Lo Scrigno 340.78712744.

Domenica 12 febbraio, alle 18 al salone Centro Civico 7, via Rismondo 2, “Suoni d'Europa e Reminescenze Ebraiche”, concerto con “I cameristi del Conservatorio Pollini”. In programma musiche di Tosti, Gounod, Puccini, Kowalscki, Chopin, Liszt, Debussy, Ravel, Kovacs. A cura di Associazione Docenti Musicisti di Vicenza, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: adm_vicenza@libero.it - 0444.571282 - circoscrizione7@comune.vicenza.it - 0444.222770.

Lunedì 13 febbraio, alle 15.30 al Centro dei Ferrovieri, via Rismondo 2, conferenza: “Vide e … non passò oltre: i verbi del buon Samaritano”, relatore Don Antonio Guidolin. Corsi culturali monografici gratuiti per adulti e pensionati. A cura della scuola del Lunedì “Don Paolo Gastaldello, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: circoscrizione7@comune.vicenza.it, tel. 0444-222770.

Eventi e iniziative continuative:

Fino al 17 febbraio “1938-1945: la persecuzione degli ebrei in Italia”, mostra documentaria a cura del Centro Culturale Italo-Tedesco, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione in Villa Tacchi, viale della Pace 87. Orario: dal lunedì al venerdì 17 - 20, sabato e domenica 17 – 19. Info: Centro Culturale Italo-Tedesco 0444 512516 info@italotedesco.de

Tutti i giorni, eccetto festivi spazio lettura riviste e quotidiani-Studio-Postazioni internet wi-fi. Scambialibro-Letture Bambini. A cura della Locomotiva, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione al Centro dei Ferrovieri, in via Rismondo 2. Info: www.locomotivaferrovieri.it - mail locomotivaferrovieri@gmail.com - 393.9412817. Orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 - martedì e giovedì dalle 16 alle 19

Ogni lunedì, dalle 21 alle 22.30, Balla che ti passa, corso di danza folk, Ciclo di 13 incontri con contributo. Primo incontro gratuito. A cura dell'Associazione La Farandola, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Nell'aula magna della scuola Carta, via Carta 3. Info: lafarandola@yahoo.it - www.lafarandola.it

Ogni lunedì e giovedì dalle 9 alle 11, Scuola di Italiano per Immigrati Stranieri. Corsi gratuiti di Lingua Italiana. Livelli: Elementare e intermedio (A1 e A2+), durata: 4/8 mesi. A cura del Gruppo Comunicando, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Centro Civico n. 7 (Ferrovieri), via Rismondo 2. Informazioni Centro Civico 7: telefono 0444.222770 - circoscrizione7@comune.vicenza.it

Ogni martedì, dalle 20.30 alle 22.15, Corso base gratuito di Sahaja Yoga a cura dell'Associazione di Promozione Sociale Sahaja Yoga, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione, al Centro Civico della Circoscrizione n. 7, via Rismondo 2.

Dal martedì al giovedì, dalle 13 alle 18 (Riviera Berica), L'Attiko! Per ragazzi della superiori. Finita la scuola, uno spazio per preparare assieme il pranzo, studiare, imparare a organizzare il proprio tempo, per sperimentare insieme a un educatore la vita quotidiana in modo quasi indipendente. A cura della coop. Alinsieme, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Per iscrizioni: segreteria@alinsiemecoop.org - 345.5139791.

Ogni martedì e giovedì, dalle 16 alle 19, distribuzione dei Libri e Scambialibro. Servizio volontario di distribuzione dei libri della Biblioteca. A cura dell'Associazione Genitori ICS, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. La Locomotiva - Centro dei Ferrovieri, via Rismondo 2. Info: www.locomotivaferrovieri.it, mail locomotivaferrovieri@gmail.com - tel. 393.9412817

Ogni martedì e venerdì dalle 15 alle 16.30, doposcuola alla Locomotiva - Centro dei Ferrovieri. A cura di Associazione Genitori ICS, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: locomotivaferrovieri@gmail.com - locomotivaferrovieri@gmail.com.

Ogni mercoledì, dalle 10 alle 11.30, Dentelli e Tondelli. Viaggio nel magico mondo del Collezionismo. Incontri dedicati alla filatelia e alla numismatica in contrà G. De Proti 3. A cura dell'Unione Filatelica e Numismatica Vicentina, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: circoscrizione1@comune.vicenza.it

Ogni giovedì, dalle 18 alle 19 Yoga della Risata a cura di Laughter Yoga International University, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Al Centro Civico Circoscrizione 7, via Rismondo 2. Info: circoscrizione7@comune.vicenza.it

Ogni venerdì, dalle 19.15 alle 20.15, Yoga della Risata, a cura di Laughter Yoga International University, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Al Centro Civico Circoscrizione 3, viale della Pace 89. In collaborazione con l'assessorato alla partecipazione e l'assessorato alla comunità e alle famiglie. Info: viviana.casarotto@gmail.com

