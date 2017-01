Vicenza: gli appuntamenti nei quartieri dal 9 al 15 gennaio

Numerosi gli appuntamenti nei quartieri di Vicenza da lunedì 9 a domenica 15 gennaio tra corsi, mostre, iniziative, concorsi, incontri, e conferenze a cura dell'assessorato alla partecipazione del comune di Vicenza.

Il calendario degli eventi:

Lunedì 9 gennaio, alle 15.30, nel salone del Centro Civico n. 7 (Ferrovieri), via Rismondo 2, si terrà la conferenza Scuola ed educazione ai tempi dell'Italia unita: Il libro “Cuore” di Edmondo De Amicis. Relatrice Chiara Magaraggia. A cura della scuola del Lunedì “Don Paolo Gastaldello” (Corsi culturali monografici gratuiti per adulti e pensionati) in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: circoscrizione7@comune.vicenza.it

Lunedì 9 gennaio, alle 20.45, al Centro Diurno “Proti”, contra' De' Proti 3, per il ciclo di conferenze 2016-2017 “Traiano e Adriano, l'Apogeo dell'Impero”, conferenza “Villa di Adriano a Tivoli”, relatore Mario Colombo. A cura del Gruppo Archeologico CRT in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Circoscrizione 1 tel. 0444 222711, circoscrizione1@comune.vicenza.it, C.R.T tel. 0444 321851, presti.grazia@fastwebnet.it

Sabato 14 gennaio, alle 16.30, alla Galleria Parco Città, in via Quadri 79, Miss Reginetta d'Italia, concorso nazionale di bellezza Style Star Eventi, a cura di Galleria Parco Città e Style Star Eventi in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione

Info: Circoscrizione 4 tel. 0444 222740, circoscrizione4@comune.vicenza.it, www.parcocitta.it, info@parcocitta.it

Fino a domenica 15 gennaio, in Circoscrizione 6, via Thaon di Revel 44, “Concorso fotografico memorial G. Pozzer”: Mostra fotografica di 50 immagini ammesse e premiate al concorso. Orario: dal lunedì al venerdì ore 9 -12.30, martedì e giovedì ore 16.30 - 18. A cura Fotoclub Il Punto Focale in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Circoscrizione 6 tel. 0444 222760 - circoscrizione6@comune.vicenza.it

Altri appuntamenti a partire dal 9 gennaio

Tutti i giorni, eccetto festivi, al nuovo Centro dei Ferrovieri, in via Vaccari 107: spazio lettura riviste e quotidiani-studio-postazioni internet wi-fi. Scambialibro-Letture Bambini. A cura della Cooperativa “La Casetta” in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì dalle 16 alle 19. Info: centrodeiferrovieri@gmail.com, tel. 3939412817

Ogni lunedì e giovedì dalle 9 alle 11, scuola di italiano per immigrati stranieri, corsi gratuiti di lingua italiana. Livelli: elementare e intermedio (A1 e A2+), durata 4/8 mesi. A cura del Gruppo Comunicando in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione

Centro Civico n. 7 (Ferrovieri), in via Rismondo 2. Informazioni Centro Civico 7 0444 222770 e-mail circoscrizione7@comune.vicenza.it

Ogni lunedì, dalle 20.30 alle 22.15, corso base gratuito di Sahaja Yoga al Centro Civico della Circoscrizione n. 7, in via Rismondo 2. A cura dell'Associazione di Promozione Sociale Sahaja Yoga in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione.

Ogni lunedì, dalle 21 alle 22.30 Balla che ti passa, corso di danza folk, nell'Aula magna scuola Carta, via Carta 3. Ciclo di 10 incontri con contributo. Primo incontro gratuito. A cura dell'Associazione La Farandola in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: lafarandola@yahoo.it, www.lafarandola.it

Ogni martedì e venerdì dalle 15 alle 16.30, Doposcuola al nuovo Centro dei Ferrovieri, via Vaccari 107. A cura della Coop. La Casetta in collaborazione con Associazione Genitori IC 8 e con l'assessorato alla partecipazione. Info: centrodeiferrovieri@gmail.com, tel. 3939412817

Dal martedì al giovedì, dalle 13 alle 18 in Riviera Berica, L'Attiko! Per ragazzi della superiori. Finita la scuola, uno spazio per preparare assieme il pranzo, studiare, imparare a organizzare il proprio tempo, per sperimentare insieme a un educatore la vita quotidiana in modo quasi indipendente A cura della coop. Alinsieme in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione.

Per iscrizioni: segreteria@alinsiemecoop.org, cell. 345 5139791.

Ogni martedì e giovedì, dalle 16 alle 19, al nuovo Centro dei Ferrovieri, via Vaccari 107, distribuzione dei libri e scambialibro, servizio volontario di distribuzione dei libri della Biblioteca Bertoliana. A cura della Cooperativa “La Casetta” in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: centrodeiferrovieri@gmail.com, tel. 3939412817

Ogni mercoledì a partire dall'11 gennaio, dalle 18.30 alle 20 nella sede della Coop. Alinsieme, in via Riviera Berica 334, Arteterapia e consapevolezza di sé, laboratori pratici per ritrovare energia, emozioni e benessere. 2° modulo “Il linguaggio dei sensi” A cura della coop. Alinsieme in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info e iscrizioni: segreteria@alinsiemecoop.org, cell.345 5139791

Ogni giovedì, dalle 18 alle 19 al Centro Civico Circoscrizione 7, in via Rismondo 2, Yoga della Risata, a cura di Laughter Yoga International University in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: circoscrizione7@comune.vicenza.it

Ogni venerdì, dalle 19.15 alle 20.15, Yoga della Risata al Centro Civico Circoscrizione 3, in viale della Pace 89. A cura di Laughter Yoga International University in collaborazione con gli assessorati alla partecipazione e alla comunità e alle famiglie. Info: viviana.casarotto@gmail.com.

