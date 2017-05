Vicenza: gli appuntamenti nei quartieri dal 5 al 12 maggio

Numerosi gli appuntamenti nei quartieri di Vicenza da venerdì 5 a venerdì 12 maggio a cura dell’assessorato comunale alla partecipazione tra incontri, conferenze, corsi, laboratori, manifestazioni, feste, sagre, spettacoli, concerti e teatro.

Il calendario degli eventi:

Venerdì 5 maggio alle 18.30 torna la tradizionale recita del rosario nella cappelletta votiva di Longara, appuntamento che si ripete ogni anno in questo periodo, a cura dell'unità pastorale della Riviera Berica e del gruppo alpini di Campedello, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione.

Venerdì 5 maggio alle 19, al Centro La Locomotiva, in via Rismondo 2 (zona Ferrovieri), presentazione dei percorsi di avvicinamento alla musica “Vivere l'esperienza musicale da 0 a 3 anni” e “Alfabetizzazione da 3 a 5 anni”. A cura dell'Associazione Docenti Musicisti della città con l’assessorato alla partecipazione Per informazioni: La Locomotiva - www.locomotivaferrovieri.it - locomotivaferrovieri@gmail.com - adm_vicenza@libero.it - Maestro Maria Antonietta Fantato Piva 0444 571282

Venerdì 5 maggio alle 20.30, a Villa Tacchi in viale della Pace 87, “Il piacere di leggere: donne e mistero. Figure femminili nei racconti di E. T. A. Hoffmann” con Giulia Ferro Milone e Adriano Marcolini. A cura del centro culturale italo-tedesco in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: Centro culturale italo-tedesco 0444512516, info@italotedesco.de, www.italotedesco.de

Da venerdì 5 a domenica 7 e da venerdì 12 a domenica 14 maggio, alle 16.30, nel quartiere di Santa Bertilla (via Legione Antonini, area verde Giardino Manfè, oratorio don Bosco e cinema teatro Primavera), l'associazione Vita Nuova e la parrocchia di Santa Bertilla, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione presentano “Santa Bertilla in Festa”. Una festa di quartiere con intrattenimenti vari per coinvolgere la comunità con concerti dal vivo, area bambini e stand gastronomico. Le varie serate saranno accompagnate dalla musica di vari dj set (5 e 6 maggio) e gruppi musicali: Anima Caribe (6 maggio), The Eightball (7 maggio), country con Dj Howdy e il maestro Walter (12 maggio), i Lucky Luke (13 maggio) e Menadeo Ukulele Club (14 maggio). La festa si concluderà domenica 14 con l'estrazione della lotteria. Informazioni: 339.7062998; silvia.grigoletto@gmail.com, Facebook “Santa Bertilla in festa”

Da venerdì 5 a lunedì 8 maggio, dalle 18 alle 24, al Teatro di Debba sarà esposta la mostra fotografica “Altri tempi, altre velocità. La vaca mora nel vicentino fra l'800 e il '900”, in occasione della sagra “Dea bisata e dee rane”. L'evento è curato dalla parrocchia di San Gaetano con il gruppo Insieme per Debba, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: Circoscrizione 2 (Riviera Berica), 0444.222720, circoscrizione2@comune.vicenza.it.

Sabato 6 maggio, dalle 9 alle 12, l'associazione Pillole di benessere in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione organizza, al centro civico dei Ferrovieri in via Rismondo 2, il seminario di approfondimento psicologico “Alla scoperta del proprio mondo interiore”, tenuto dalla psicologa e psicoterapeuta Viviana Casarotto. La partecipazione è a pagamento, con iscrizione obbligatoria. Informazioni: Viviana Casarotto, 3284350660, viviana.casarotto@gmail.com.

Sabato 6 maggio dalle 15 alle 20, “Festa in via Vaccari” organizzata dalla sezione 7 di Confcommercio in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Un pomeriggio di musica, arte, animazione in via Vaccari, che per l’occasione rimarrà chiusa al traffico automobilistico, dalle 13 alle 22, tra via Ferreto De Ferreti e via Rossi. Il denso programma prevede un'inaugurazione iniziale alle 15, seguita alle 15.30 da uno spazio dedicato a laboratori artistici, all'animazione per bambini e a uno spettacolo musicale del duo “Tea for two”. Alle 17 si terrà l'estrazione della lotteria di primavera organizzata dall'Associazione Genitori I.C.S., a cui seguirà lo spettacolo di ballo del gruppo Ritmo metropolitano. Alle 18 ancora musica con il gruppo jazz Bluemama, seguito alle 19.30 dal gruppo musicale GEV, che concluderà la sua esecuzione nella sede della Locomotiva.

Sabato 6 maggio alle 15.30, la A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione organizza in viale San Lazzaro 112 la “Festa Mamma e Nonne” in un pomeriggio dedicato allo stare insieme, accompagnato da un rinfresco. Informazioni: Centro di aggregazione viale San Lazzaro (circoscrizione 6), 0444963069, Associazione di promozione sociale Senza Frontiere, centro.sf@libero.it

Sabato 6 maggio alle 18, nella Basilica di Monte Berico, liturgia concertata con dedicazione Mariana della Schola Poliphonica del Santuario di Monte Berico diretta da Silvia Fabian. Appuntamento nell’ambito della 19arassegna corale Mariana a cura della Comunità dei servi di Maria e Asac, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione.

Sabato 6 maggio alle 21, va in scena al Teatro Ca' Balbi di Bertesinella la commedia brillante di G. Feydeau “La palla al piede”, con il gruppo teatrale Arca, per la regia di Alberto Trevisan. L'organizzazione è curata dagli Amici del teatro Ca' Balbi della parrocchia di Bertesinella in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Biglietto: 8 euro intero e 4 euro ridotto (fino a 14 anni). Informazioni e prenotazioni: Teatro Ca' Balbi, 0444912779, www.teatrocabalbi.com.

Domenica 7 maggio alle 18, al centro civico (zona Ferrovieri) in via Rismondo 2, l'Associazione Docenti Musicisti in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione organizza il concerto “Note di stelle”, su pianoforte “Challen”, con Chiara e Francesco Del Puppo. L'ingresso è libero.

Fino a domenica 7 maggio è allestita in contra' Piancoli 14 la mostra collettiva di pittura “Versi dipinti” di Anna Stefani, Annamaria Olmo, Michela Ligazzolo e Girolamo Gaianigo. L'evento è curato da Artù - Artisti Uniti di Vicenza in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. La mostra è visitabile da martedì a domenica, dalle 15.30 alle 19.30.

Lunedì 8 maggio alle 20.45, all'Oratorio Araceli, il gruppo micologico Bresadola, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione, propone la conferenza “Genere Amanita” sul riconoscimento dei funghi con relatore Antonio Fusa.

Lunedì 8 maggio alle 21, nella sala riunioni delle opere parrocchiali di San Paolo in viale Carducci 13, si terrà la conferenza “Prevenzione e cura delle malattie della pelle in vista dell'estate” con il dottor Massimo Cogo. L'incontro è curato dall'associazione Iniziative Culturali Parrocchia di San Paolo in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: Parrocchia di San Paolo - parrocchiasanpaolo.vi@gmail.com - Circoscrizione 5 (Laghetto) 0444.222750 - circoscrizione5@comune.vicenza.it.

Martedì 9 maggio (e poi il 23 maggio, il 13, 20 e 27 giugno), dalle 20.30 alle 23, al centro La Locomotiva (Ferrovieri) in via Rismondo 2, Momento Tango, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione, organizza “Raccontango”, ciclo di cinque approfondimenti sulla musica argentina di quattro autori del tango classico (D'Arienzo, Di Sarli, Troilo, Pugliese) e di un autore innovatore (Piazzolla). Informazioni: Centro La Locomotiva - locomotivaferrovieri@gmail.it - www.locomotivaferrovieri.it.

Giovedì 11 maggio, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, al centro civico Villa Tacchi, in viale della Pace 89, l'associazione Pro Senectute, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione, lo “Screening della memoria”. Verrà effettuata una valutazione individuale della memoria per persone di età superiore ai sessant'anni. Il test (gratuito) può essere richiesto tramite appuntamento chiamando lo 0444.222730 (circoscrizione 3, zona San Pio X) e sarà possibile effettuarlo anche nei giorni 8 e 15 giugno nei medesimi orari. Informazioni: Associazione Pro Senectute 0444.321140 (dal lunedì al martedì 11-13; mercoledì 15-18) - prosenectutevicenza@gmail.com.

Giovedì 11 maggio, alle 16 alle Gallerie d'Italia di Palazzo Leoni Montanari, in contra' Santa Corona 25, si terrà la conferenza “La lettera in celebri esempi della pittura occidentale. Silenzio e curiosità” con relatrice Patrizia Guadagnin. L'incontro è a cura della società Dante Alighieri in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: Società Dante Alighieri 0444.504293.

Giovedì 11 maggio alle 20.30 nella sala consiliare della Circoscrizione 2 in via Enrico De Nicola 8, a cura del gruppo alpini di Campedello in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione, si svolgerà la conferenza “Storia del battaglione alpino Monte Berico” appartenente al ciclo de “I giovedì culturali”. Esporrà padre Giorgio Vasina.

Giovedì 11 maggio, dalle 20.30 alle 22, al Centro Civico dei Ferrovieri, l'A.C.N.I.N. (associazione culturale nazionale igienistiche naturali) propone, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione, la conferenza “Miti e verità delle medicine alternative”. Una serata divulgativa sulla salute del corpo e della mente. L'ingresso è libero. Informazioni: Ida Carboniero 0444 375064, sc@acnin.it, www.acnin.it

Venerdì 12 maggio alle 20.30 a Villa Tacchi, viale della Pace 87, il centro culturale italo-tedesco in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione organizza l'evento “Il piacere di ascoltare. Conoscere gli strumenti: gli archi”, a cura di Stefania Redaelli con gli allievi del conservatorio Arrigo Pedrollo. L'ingresso è libero. Informazioni: Scuola di lingue centro culturale tedesco 0444.512516 - info@italotedesco.de - www.italotedesco.de.

Iniziative ed appuntamenti continuative:

Tutti i giorni, eccetto festivi, al Centro dei Ferrovieri in via Rismondo 2, Spazio lettura riviste e quotidiani, studio, postazioni internet wi-fi, scambialibro, letture bambini. A cura della Locomotiva in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Orario di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì dalle 16 alle 19. Informazioni: Locomotiva Ferrovieri 3939412817, www.locomotivaferrovieri.it; locomotivaferrovieri@gmail.com.

Tutti i giorni, eccetto festivi, alle 15, al Centro Diurno Proti in contra' De' Proti 3, "La Grande Tombola". A cura del Circolo d'Argento a.p.s., in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: 0444328064,circolodargento@gmail.com.

Tutti i giorni, eccetto festivi, alle 15, in viale San Lazzaro 112, Gioco delle Carte. A cura di A.P.S. - Associazione di Promozione Sociale, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: 0444963068, centro.sf@libero.it.

Ogni lunedì, dalle 21 alle 22.30, nell'aula magna della scuola Carta in via Carta 3, il corso di danza folk “Balla che ti passa”. Ciclo di 13 incontri con contributo. Primo incontro gratuito. A cura dell'associazione La Farandola, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: lafarandola@yahoo.it, www.lafarandola.it.

Ogni lunedì e giovedì, alle 15, al Centro Diurno Proti in contra' De' Proti 3, Scuola di Burraco con la maestra Valeria Croci. A cura del Circolo d'Argento a.p.s., in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: 0444328064, circolodargento@gmail.com.

Ogni martedì, dalle 20.30 alle 22.15, al Centro Civico della Circoscrizione 7 in via Rismondo 2, corso base gratuito di Sahaja Yoga. A cura dell'associazione di promozione sociale Sahaja Yoga, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Per informazioni: 0444222772, circoscrizione7@comune.vicenza.it

Dal martedì al giovedì, dalle 13 alle 18, in Riviera Berica, L'Attiko! Per ragazzi delle superiori. A cura della cooperativa Alinsieme, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Finita la scuola, uno spazio per preparare assieme il pranzo, studiare, imparare a organizzare il proprio tempo, per sperimentare insieme a un educatore la vita quotidiana in modo quasi indipendente. Per iscrizioni: segreteria@alinsiemecoop.org, 3455139791.

Ogni martedì e giovedì, dalle 16 alle 19, alla Locomotiva, Centro dei Ferrovieri, in via Rismondo 2, distribuzione dei libri, scambialibro e servizio volontario di distribuzione dei libri della biblioteca. A cura dell'associazione Genitori ICS, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com, 3939412817.

Ogni martedì e venerdì, dalle 15 alle 16.30, alla Locomotiva, Centro dei Ferrovieri, in via Rismondo 2, servizio di doposcuola. A cura di associazione Genitori ICS, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: www.locomotivaferrovieri.it - locomotivaferrovieri@gmail.com.

Ogni martedì e venerdì, dalle 15 alle 18, in viale San Lazzaro 112, il gioco della tombola. A cura di A.P.S. - associazione di promozione sociale, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: 0444963068, centro.sf@libero.it.

Ogni mercoledì, dalle 10 alle 11.30, al Centro Diurno Proti in contra' G. De Proti 3, Dentelli e Tondelli. Viaggio nel magico mondo del collezionismo. Incontri dedicati alla filatelia e alla numismatica. A cura dell'Unione filatelica e numismatica vicentina, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: circoscrizione1@comune.vicenza.it.

Ogni giovedì, dalle 15 alle 17.30, in viale San Lazzaro 112, cucito e lavori manuali. A cura di A.P.S. Senza Frontiere - associazione di promozione sociale, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: 0444963068, centro.sf@libero.it.

Ogni giovedì, dalle 18 alle 19, al Centro Civico Circoscrizione 7 in via Rismondo 2, Yoga della risata. A cura di Laughter Yoga International University, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: circoscrizione7@comune.vicenza.it.

Ogni venerdì, alle 9.30 alle 10.45, al Centro Diurno Proti in contra' De' Proti 3, corso di Tai Chi. A cura del Circolo d'Argento a.p.s., in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: 0444328064, circolodargento@gmail.com.

Ogni venerdì, dalle 19.15 alle 20.15, al Centro Civico Circoscrizione 3 in viale della Pace 89, Yoga della risata. A cura di Laughter Yoga International University, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione e con l'assessorato alla comunità e alle famiglie. Informazioni: viviana.casarotto@gmail.com.

Ogni sabato, previo appuntamento, dalle 10 alle 12, in viale San Lazzaro 112, lezioni di musica – pianoforte. A cura di A.P.S. Senza Frontiere - associazione di promozione sociale, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: 0444963068, centro.sf@libero.it.

